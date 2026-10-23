Amorim nổi giận khi ác mộng Europa League tiếp diễn với AC Milan

Ruben Amorim trải qua một đêm thất vọng khi trở lại Anh, AC Milan của ông bị Bournemouth đánh bại 3-0 tại Europa League. Trận thua thứ hai tại giải khiến Amorim thật sự nổi giận.

HLV Amorim (Ảnh: THX)

Bournemouth sớm có bàn mở tỷ số khi Koni De Winter của AC Milan dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa, dẫn đến quả phạt đền để Justin Kluivert lập công trên chấm 11m.

Mọi chuyện nhanh chóng trở nên bất lợi hơn với AC Milan chỉ sau 28 phút khi thủ môn Mike Maignan đẩy tay vào mặt Tyler Adams trong một quả phạt góc. Trọng tài Vassilis Fotias rút tấm thẻ đỏ đuổi Maignan.

Bournemouth được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài chính Fotias xem lại VAR và ông không thay đổi quyết định rút thẻ đỏ. Marcus Tavernier dễ dàng thực hiện thành công quả 11m ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-0 phút thứ 32.

Bournemouth sau đó ấn định chiến thắng 3-0, khi Amine Adli sút phạt trực tiếp thành bàn ở những phút cuối, khép lại một buổi tối tồi tệ cho Rossoneri, và tiếp nối ác mộng với Amorim.

Phát biểu với Sky Sport Italia sau tiếng còi mãn trận, HLV Amorim từ chối phân tích sự sụp đổ chiến thuật. Thay vào đó, ông nhấn mạnh 2 tình huống sai lầm trong hiệp 1.

“Quả phạt đền từ quả phạt góc và thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ, vì vậy đó không phải là một trận đấu”, HLV Amorim nhấn mạnh sau khi AC Milan thua trận thứ 2 ở Europa League mùa này.

“Chúng tôi không có thời gian để hồi phục sau quả phạt đền đầu tiên. Chúng tôi rất cố gắng để dồn ép đến cuối trận, nhưng bàn thắng thứ 3 khiến mọi chuyện càng khó khăn hơn”, nhà cầm quân từng dẫn dắt Man United chia sẻ.

HLV trưởng AC Milan bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng việc xoay vòng đội hình là nguyên nhân, đổ lỗi hoàn toàn cho những sai lầm cá nhân làm đội nhà sụp đổ sớm ngay trong hiệp đầu tiên.

"Chúng tôi cần giữ 11 cầu thủ trên sân, có những cầu thủ giàu kinh nghiệm hơn, nhưng bây giờ chúng tôi cần hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, HLV Amorim nói thêm, "Chúng tôi phải chạy rất nhiều khi ít hơn đối phương 1 người, cố gắng gây áp lực đúng lúc trong tình huống đó, vì vậy đây là một đêm tiêu cực trên mọi phương diện”.

Áp lực ngày càng gia tăng đối với Amorim khi thất bại này khiến AC Milan tuột xuống vị trí 24 tại Europa League. Họ xếp cuối trong nhóm đội có suất tham dự vòng play-off sau trận thua thứ 2.

Amorim cũng xác nhận ông vẫn chưa giải quyết vấn đề thiếu kỷ luật của Maignan: “Không, tôi không có thời gian, bây giờ tôi về Milan chuẩn bị cho trận tiếp theo với Udinese. Chúng tôi sẽ nói chuyện về việc này khi trở về”.

Đ.Hg.