HLV Bồ Đào Nha "mở cửa" cho Ronaldo sau khi giành vé vào tứ kết Nations League

HLV Jorge Jesus: “Ronaldo có thể quay lại đội nếu cậu ấy muốn”

Chiến thắng của Bồ Đào Nha diễn ra ngay sau vụ bê bối Ronaldo đùng đùng rời bản doanh đội tuyển hôm giữa tuần trước. Bất chấp sự vắng mặt của anh, Bồ Đào Nha vẫn thắng Đan Mạch 4-2 trên sân khách trước khi vượt qua Na Uy. Như vậy, trong 4 trận toàn thắng của Bồ Đào Nha thì hết 3 trận là không có Ronaldo trên sân.

Sau trận thắng Na Uy, HLV 72 tuổi Jorge Jesus, người tiếp quản ghế nóng thay Roberto Martinez sau World Cup 2026, khẳng định cánh cửa quay lại đội tuyển vẫn luôn mở rộng cho Ronaldo. HLV Jorge Jesus chia sẻ: "Đối với tôi, ở đợt tập trung tiếp theo, nếu cậu ấy thi đấu tại Al-Nassr, cậu ấy vẫn là cầu thủ có thể được triệu tập. Nếu muốn, cậu ấy sẽ trở lại đội tuyển quốc gia".

HLV Jorge Jesus cũng cho biết ông sẵn sàng trao đổi trực tiếp với Ronaldo trước các trận đấu trong tháng 11. Ông tiết lộ đã từng nói với Ronaldo khi mới nhận chức: "Tôi cần cậu ở gần tôi, dù thi đấu hay không thi đấu, tôi vẫn cần cậu". Vị chiến lược gia này nhấn mạnh: "Cristiano nên kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia theo cách cậu ấy muốn. Chính cậu ấy sẽ quyết định điều đó".

"Vũ điệu cuối cùng"

Trở lại trận đấu với Na Uy, trong bối cảnh áp lực bủa vây thầy trò HLV Jorge Jesus nhưng Bồ Đào Nha vẫn duy trì sức mạnh đáng nể của mình. Đội khách Na Uy bất ngờ mở tỷ số ở phút 36 nhờ cú sút nối hiểm hóc từ mép vòng cấm của trung vệ Kristoffer Ajer. Dù vậy, niềm vui của Na Uy chỉ kéo dài đúng 2 phút. Phút 38, hậu vệ João Cancelo tung cú sút xa sấm sét từ cự ly khoảng 20m, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, tiền đạo chủ lực Erling Haaland bên phía Na Uy dứt điểm chệch khung thành ở phút 60 trước khi rời sân nhường chỗ cho Jorgen Strand Larsen. Thế bế tắc của trận đấu được khai thông ở phút 86, khi Goncalo Ramos, người đá chính thay vị trí của Ronaldo, dứt điểm cận thành bằng bắp chân sau đường đánh đầu kiến tạo của João Felix, ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha.

Dù Francisco Conceicão nhận thẻ đỏ ở phút 86 do nhận hai thẻ vàng liên tiếp vì phản ứng với trọng tài, Bồ Đào Nha vẫn bảo vệ thành công lợi thế để độc chiếm ngôi đầu bảng và chính thức đi tiếp vào vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3 năm 2027.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục chiến dịch Nations League bằng cuộc tiếp đón Đan Mạch vào ngày 14-11, trước khi làm khách trên sân của xứ Wales vào ngày 17-11. Đây là thời điểm mà báo chí Bồ Đào Nha đồn đoán rằng Ronaldo sẽ quay lại nhưng là để thi đấu “trận cầu chia tay”

HỒ VIỆT