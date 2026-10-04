Anh thắng Croatia 7-0, Yamal tiếp tục thăng hoa cùng Tây Ban Nha

Trên sân Stadion HNK Rijeka, Croatia đã nhận thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá kể từ khi quốc gia này tuyên bố độc lập năm 1991. HLV Bilic thừa nhận đội bóng của ông "sụp đổ tập thể".

Trận đấu diễn ra trong điều kiện đóng cửa với khán giả thông thường do án phạt từ UEFA đối với CĐV Croatia, nhưng có sự hiện diện của khoảng 6.000 em học sinh địa phương chứng kiến màn trình diễn siêu hạng từ bộ tứ tấn công của Tam Sư.

Đội trưởng Harry Kane mở tỷ số ở phút thứ 8 từ đường kiến tạo sắc bén của Jude Bellingham, trước khi chính Bellingham nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 21. Anthony Gordon ghi bàn thứ ba bằng cú đánh đầu dũng mãnh ở phút 39, và Bukayo Saka khép lại hiệp một với bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 45.

Sang hiệp hai, Harry Kane hoàn tất cú đúp ở phút 53, nâng thành tích ghi bàn quốc tế của anh lên con số 89 bàn thắng. Saka tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở phút 68, trước khi cầu thủ vào sân thay người Morgan Rogers ấn định chiến thắng 7-0 ở phút 87.

Với 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Jude Bellingham trở thành tiền vệ tuyển Anh đầu tiên ghi dấu ấn vào 4 bàn thắng trong một trận đấu kể từ thời David Platt năm 1993. Chuyên gia Roy Keane không ngần ngại nhận định Bellingham có đủ phẩm chất để trở thành "một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại". Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel ca ngợi đây là một "màn trình diễn hoàn hảo từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng".

Tây Ban Nha duy trì mạch toàn thắng

Tại Oviedo, nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục phong độ thăng hoa khi đánh bại CH Czech với tỷ số 3-1 để củng cố vị trí dẫn đầu Bảng A3 UEFA Nations League. Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm khi mở tỷ số ngay phút thứ 6 bằng một cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp vào góc xa.

Đây là trận thứ ba liên tiếp Yamal ghi bàn trong khoảng 6 phút đầu trận cho đội tuyển quốc gia. HLV Luis de la Fuente chỉ biết thốt lên "Yamal đang trên đường trở thành một huyền thoại".

Đội trưởng Rodri nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha ở phút 35 sau cú dứt điểm quyết đoán. Dù Jiri Slama rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Séc ở phút 69, hậu vệ Ladislav Krejci bên phía đội khách phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân ở phút 85. Ngay sau đó, Mikel Merino đã ấn định chiến thắng 3-1 cho Tây Ban Nha ở phút 89. Chiến thắng này kéo dài chuỗi trận bất bại của Bò Tót lên con số 41 trên mọi đấu trường.

Haaland im tiếng, Na Uy bị xứ Wales ngược dòng

Trên sân Cardiff City, xứ Wales đã có chiến thắng ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Na Uy. Oscar Bobb mở tỷ số cho Na Uy ở phút 11, nhưng Daniel James gỡ hòa cho Wales ở phút 38. Ngay đầu hiệp hai, Torbjorn Heggem nhận thẻ đỏ trực tiếp, và Neco Williams đã sút phạt đẳng cấp ấn định chiến thắng cho Wales. Tiền đạo Erling Haaland thi đấu mờ nhạt và không thể giúp Na Uy tránh khỏi thất bại.

Trong một diễn biến khác, tại sân Salt Lake ở Kolkata trước 51.000 khán giả, Brazil dễ dàng vượt qua đội chủ nhà Ấn Độ 4-0. Estevao mở tỷ số ở phút 28 và kiến tạo cho Pedro, trước khi Samuel Lino lập một cú đúp trong hiệp hai.

Đây là chiến thắng 4-0 thứ 2 liên tiếp của Brazil sau trận thắng Australia 3 ngày trước.



LONG KHANG