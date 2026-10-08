Cựu sao Man City 40 tuổi bất ngờ gia nhập CLB của Hồng Kông

Huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha, ngôi sao một thời của Man City là David Silva bất ngờ quyết định trở lại thi đấu ở tuổi 40 để gia nhập CLB Sha Tin thuộc về giải Hong Kong Premier League.

Cầu thủ áo trắng của Sha Tin sẽ trở thành đồng đội của David Silva (Ảnh: THX)

Hồi 3 năm trước, David Silva tuyên bố giải nghệ khi bị chấn thương dây chằng chéo trước. Anh từng khoác áo Man City, Real Sociedad và giải nghệ ngày 27-7-2023, chỉ 6 ngày sau khi anh dính chấn thương dây chằng chéo trước trong quá trình tập huấn trước mùa giải với lại Real Sociedad.

Nhưng giờ đây, đam mê bóng đá vốn chưa bao giờ tắt đã thúc giục anh quay trở lại, và bất ngờ khoác áo CLB thường được gọi là “Supreme Sha Tin” ở giải đấu Hong Kong Premier League.

“Tôi rất hào hứng được đến Hồng Kông và tận hưởng văn hóa địa phương, cả ẩm thực ở Sha Tin và tất nhiên là bóng đá tại Hồng Kông nữa”, David Silva nói trong một video phát trên Instagram gây chú ý.

David Silva từng có một sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Anh giành chức vô địch FIFA World Cup 2010 và 2 chức vô địch châu Âu cùng đội tuyển Tây Ban Nha, biến đội bóng “vua vòng loại” trở thành một thế lực thật sự của bóng đá thế giới, khiến cả Đức, Hà Lan... phải e dè.

Anh cũng đã có 10 năm thành công tại Etihad trong màu áo của Man City và giành được 11 danh hiệu lớn, bao gồm 4 chức vô địch Premier League (ở các mùa giải 2011-2012, 2013-2014, 2017-2018 và 2018-2019). Rất tiếc là sau khi David Silva rời đi, Man City mới giành được danh hiệu UEFA Champions League

Đội bóng mới của David Silva có vị trí thứ 8 trên Bảng xếp hạng của Hong Kong Premier League sau 4 trận đấu. Sha Tin mới thăng hạng mùa giải này.

CLB này được thành lập năm 1982, đại diện cho quận Sa Điền tại Hồng Kông. Sân nhà của đội là Sha Tin Sports Ground có sức chứa khá khiêm tốn là 2.540 chỗ ngồi, bao gồm 2 khán đài có mái che, đường chạy điền kinh 400m, đồng hồ thường không được sử dụng và 2 quầy bán nước giải khát, dù chỉ có 1 quầy hoạt động.

Đội cũng vừa trải qua những biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo. Ngày 16-7, Kwok Kar Lok được bổ nhiệm làm HLV trưởng mới, thay thế Lee Wai Man, người chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật.

Ngày 16-9, sau chỉ 1 chiến thắng trong 4 trận đấu ở Hong Kong Premier League (trong đó có 3 trận thua liên tiếp), ông Kwok rời Sha Tin theo sự đồng thuận giữa 2 bên và Lee trở thành HLV tạm quyền. Đến ngày 6-10, nhà cầm quân người Anh Tom Ballantyne đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Sha Tin.

Nhiệm vụ của HLV Ballantyne là giúp Supreme Sha Tin trụ hạng thành công, đồng thời xây dựng lối chơi cho đội bóng đang được truyền thông Hồng Kông và Đông Á chú ý lớn lao sau bản hợp đồng "bom tấn" với David Silva.

Đ.Hg.