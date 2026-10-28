Gặp Brighton ở vòng 4 cúp Liên đoàn: Phút lặng trước sóng gió của Man City

Đây là cuộc đụng độ đầu tiên trước khi Man City và Brighton gặp lại nhau vào cuối tuần. Sau khi chuỗi 7 trận toàn thắng ở Premier League bị cắt đứt bởi Aston Villa, đội bóng của HLV Maresca phải nhanh chóng tìm lại niềm tin và giải quyết những mối bận tâm chiến thuật đang dần lộ diện.

Báo động đỏ hàng thủ

Chuỗi khởi đầu như mơ với 7 chiến thắng liên tiếp ở giải quốc nội từng che lấp đi nhiều bài toán chưa có lời giải trong lối chơi của Man City. Thất bại tại Villa Park – lần vấp ngã thứ ba của The Citizens mùa này sau các trận thua Arsenal (siêu cúp Anh) và PSG (Champions League)– đã phơi bày các lỗ hổng chiến thuật lẫn hệ thống phòng ngự.

Trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, hàng phòng ngự của đội chủ sân Etihad đã để thủng lưới tới 9 bàn và không một lần giữ sạch lưới. Dưới thời Maresca, các pha chuyển trạng thái phản công nhanh của đối thủ liên tục khai thác vào khoảng trống ở trung lộ.

Việc thiếu vắng bộ đôi Rodri và Bernardo Silva khiến Man City trở nên mong mong manh ở tuyến giữa, đặc biệt là khi Elliot Anderson bị đẩy vào thế đơn độc gánh vác nhiệm vụ đánh chặn. Bên cạnh đó, việc bố trí bộ tứ vệ gồm toàn các trung vệ thuần túy cũng không mang lại sự chắc chắn cần thiết.

Các sai lầm cá nhân cũng xuất hiện với tần suất đáng lo ngại. Từ thủ môn Donnarumma, trung vệ Marc Guehi cho tới Ruben Dias hay Khusanov đều đã mắc những sai sót dẫn đến bàn thua trong các trận đấu gần đây. Khi đối thủ tiếp theo là Brighton – đội bóng nằm trong tốp 3 CLB ghi nhiều bàn thắng nhất châu Âu mùa này (34 bàn) – việc gia cố hệ thống phòng ngự trở thành ưu tiên hàng đầu của Maresca.

Bài toán xoay tua lực lượng và sự vắng mặt của Haaland

Trước bối cảnh lịch thi đấu dồn dập, HLV Maresca quyết định thực hiện cuộc cải tổ lớn về nhân sự cho trận đấu cúp dù đây là đối thủ đến từ Premier League. Ông xác nhận một loạt trụ cột gồm Haaland, Donnarumma, Gvardiol, Elliot Anderson và đội trưởng Ruben Dias đều được cho nghỉ ngơi hoàn toàn.

Sự vắng mặt của Haaland đặt ra thử thách lớn cho hàng công. Chân sút người Na Uy đang đạt phong độ hủy diệt với 13 bàn thắng sau 11 lần ra sân mùa này. Trong bối cảnh phương án dự phòng Semenyo bị chấn thương, cơ hội dẫn dắt hàng công sẽ được trao cho chân sút 17 tuổi Floyd Samba – người từng lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Norwich City ở vòng 3 Carabao Cup.

Khung thành của Man City cũng sẽ có sự thay đổi khi Geronimo Rulli bắt chính thay Donnarumma. Những cái tên như Phil Foden, Mateo Kovacic, Ayyoub Bouaddi hay cầu thủ trẻ Ryan McAidoo nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội ra sân từ đầu để lấy lại cảm giác bóng và khẳng định giá trị.

Brighton và “cái dớp” Etihad

Về phía Brighton, HLV Fabian Hurzeler cùng các học trò cũng vừa trải qua cú sẩy chân 0-2 trước Liverpool tại Anfield. Dù kiểm soát bóng tới 64%, Chim Mòng Biển lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khi chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích. Tuy nhiên, không thể coi thường Brighton khi họ từng lội ngược dòng đánh bại Man United 3-2 ngay tại Old Trafford ở vòng 3 Carabao Cup.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu tại Etihad lại đang chống lại đội khách. Brighton chưa từng giành chiến thắng trên sân của Man City trong 17 lần ghé thăm trước đây (thua 14, hòa 3). Mặc dù vậy, hai trận hòa ở những lần viếng thăm gần nhất tại Premier League cho thấy khoảng cách giữa hai đội đang dần thu hẹp.

LONG KHANG