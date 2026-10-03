Croatia - Anh (00h00 ngày 4-10): Đại chiến trong "cơn bão" bê bối Man City

Cuộc đụng độ tại sân Rujevica ở lượt trận thứ ba Bảng A3 Nations League khi cả hai ông lớn của bóng đá châu Âu đều đang khát khao giành trọn 3 điểm để bám đuổi Tây Ban Nha.

Cả Croatia lẫn Anh đều trải qua khởi đầu tương đối thất thường tại Nations League mùa giải này với cùng thành tích 1 trận thắng và 1 trận thua. Nằm cùng bảng đấu đầy với Tây Ban Nha và CH Czech, cả hai đội hiểu rằng bất kỳ vấp ngã nào ở thời điểm này cũng sẽ khiến cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out trở nên vô cùng khó khăn.

Croatia mở màn chiến dịch bằng thắng lợi 2-1 trước CH Czech ngay tại Prague, nhưng sau đó phải hứng chịu thất bại nặng nề 1-4 trước Tây Ban Nha ở Seville. Trong khi đó, tuyển Anh gục ngã 2-3 trước Tây Ban Nha trên sân nhà London ở trận ra quân trước khi đứng dậy bằng chiến thắng 2-0 trước một CH Czech thi đấu thiếu người.

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội từng chạm trán tổng cộng 12 lần, trong đó tuyển Anh chiếm ưu thế với 7 chiến thắng, 2 trận hòa và Croatia thắng 3 trận. Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội diễn ra trong ngày ra quân World Cup 2026, nơi tuyển Anh đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-2 nhờ cú đúp của Harry Kane cùng các bàn thắng của Marcus Rashford và Jude Bellingham.

Và cũng như cuộc đối đầu gần nhất, tâm điểm của cuộc so tài tại Rijeka chính là màn đối đầu giữa hai biểu tượng hàng đầu: nhạc trưởng Luka Modric bên phía Croatia và thủ quân Harry Kane của tuyển Anh.

Ở tuổi 41, Luka Modric vẫn tiếp tục đóng vai trò là "trái tim" trong lối chơi của Croatia. Anh chính là người mở tỷ số trong chiến thắng trên sân khách trước CH Czech, chứng minh đẳng cấp và sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Bên cạnh Modric, người đồng đội lão tướng Ivan Perisic cũng đang duy trì phong độ ấn tượng với hai đường kiến tạo liên tiếp trong các trận đấu gần đây.

Về phía tuyển Anh, công thức chiến thắng của HLV Thomas Tuchel trong các trận gần đây dựa rất nhiều vào sự ăn ý của bộ đôi Anthony Gordon và Harry Kane. Cả hai trận đấu vừa qua, Gordon đều là người mở tỷ số trước khi Kane nhân đôi cách biệt. Chân sút thuộc biên chế Bayern Munich hiện đã sở hữu 6 bàn thắng mùa này, trong khi Gordon thể hiện khả năng tạo đột biến ấn tượng với 5 đường kiến tạo cho Barcelona.

Tuy nhiên, hai đội đều có những tổn thất về mặt nhân sự ở hàng phòng ngự. HLV Zlatko Dalic sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Martin Erlic do chấn thương cùng hậu vệ phải Josip Juranovic vì lý do sức khỏe. Dù vậy, hàng thủ đội chủ nhà vẫn có sự hiện diện của bộ đôi chất lượng Gvardiol và Vuskovic. Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel mất hậu vệ trái Nico O'Reilly do chấn thương buộc phải rút lui khỏi đợt tập trung.

Tuy nhiên, tính chất của trận đấu này đã thay đổi một cách bất ngờ khi vụ bê bối Man City xảy đến. Không khí tại đại bản doanh tuyển Anh chịu tác động không nhỏ. HLV Thomas Tuchel thừa nhận phán quyết kết tội Man City đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong các buổi sinh hoạt đội. Báo chí Anh thì cho rằng các cầu thủ buộc biên chế Man City như trung vệ Guehi khó có sự tập trung khi mà tương lai sự nghiệp đang bị đe dọa nếu Man City phải nhận các án phạt nặng.

Thi đấu trên sân nhà Rujevica với sự cổ vũ của đông đảo khán giả, Croatia chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Anh bằng lối chơi kiểm soát khu vực trung tuyến mạo hiểm nhưng giàu kinh nghiệm của Modric và Kovacic.

Trong khi đó, tuyển Anh sở hữu tốc độ ở hai hành lang cánh cùng khả năng dứt điểm sắc bén của Harry Kane. Một kết quả hòa có tỷ số hoặc chiến thắng tối thiểu cho đội khách "Tam Sư" là kịch bản rất dễ xảy ra trong trận đại chiến này.

HỒ VIỆT