Thêm “điềm xấu” cho Man United: Ngày về tệ hại của "người cũ" Amorim

10 tháng sau khi chia tay Man United, HLV Ruben Amorim trở lại xứ sở sương mù để rồi nhận trận thua thảm 0-3 trước Bournemouth, đối thủ kế tiếp của chính Man United.

Chuyến đi giông bão

Bước vào cuộc so tài tại Vitality Stadium trong khuôn khổ Europa League, HLV Ruben Amorim của AC Milan tràn đầy tự tin sau chuỗi phong độ ổn định tại Serie A. Dù vậy, những ký ức buồn tại nước Anh dường như vẫn đeo bám nhà cầm quân 41 tuổi.

Khi Amorim dẫn AC Milan đến bờ biển phía Nam nước Anh để gặp Bournemouth, mưa bão đã đổ xuống sân bóng như một điềm báo chẳng lành. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn và gió lốc cuộn trào, AC Milan đã hoàn toàn tan chảy trước lối chơi áp sát ngột ngạt và giàu thể lực của Bournemouth.

Những phút cuối trận, khi tỷ số đã là 0-3 nghiêng về đội chủ nhà, toàn bộ khán đài sân Vitality vang vọng câu hát giễu cợt: "Ruben Amorim, điều đó lại xảy ra rồi!", ý chế nhạo những lần thất bại trước đó của Amorim khi còn dẫn dắt Man United. Dù đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, Amorim không thể che giấu sự bất lực. Hình ảnh ông đi qua đi lại ngoài đường biên trong bộ quần áo ướt đẫm, liên tục lắc đầu ngán ngẩm đã lột tả trọn vẹn sự sụp đổ của đại diện tên tuổi đến từ Italy.

Bất chấp việc Amorim xoay tua 6 vị trí so với chiến thắng 3-2 trước Atalanta cuối tuần qua, AC Milan thi đấu hoàn toàn hời hợt và thiếu sức sống. Bournemouth sớm vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 7 khi VAR xác định Koni De Winter để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú đánh đầu của Evanilson, tạo điều kiện cho Justin Kluivert sút phạt đền mở tỷ số.

Thảm họa thực sự ập đến với đội khách ở phút 27. Trong một tình huống lộn xộn từ quả phạt góc, thủ thành Mike Maignan mất bình tĩnh xô ngã Tyler Adams và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mất người lại bị thổi phạt đền, AC Milan nhận bàn thua thứ hai khi Marcus Tavernier dễ dàng đánh bại thủ môn dự bị trên chấm 11m ở phút 32. Đến phút 84, Amine Adli kết thúc đêm thi đấu thảm họa của Milan bằng một cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện nước Anh.

Lời đe dọa gửi tới Old Trafford

Ngày Amorim rời nước Anh, Man United đã tụt dốc thê thảm để rồi được Michael Carrick vực dậy. Rồi giống như một điềm xấu, khi cùng AC Milan rời Anh lần nữa, Amorim vẫn phải chứng kiến một Man United thậm chí còn đang trong tình trạng thê thảm hơn dù vẫn còn đó Carrick.

Chiến thắng 3-0 trước gã khổng lồ từng 7 lần vô địch châu Âu là chương mới rực rỡ trong câu chuyện cổ tích của Bournemouth. Sau 127 năm lịch sử và từng đứng trước bờ vực rớt khỏi Football League (hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh) năm 2008, thầy trò HLV Marco Rose đã viết nên một trang sử mới đầy tự hào ngay lần đầu tiên được đá ở các cúp châu Âu. Họ toàn thắng 3 trận, ghi 8 bàn, chỉ để thủng lưới 1 để đứng đầu bảng xếp hạng Europa League cùng Benfica, Leverkusen.

Có chi tiết khá thú vị, áo thi đấu của Bournemouth vốn lấy cảm hứng từ bộ trang phục sọc đỏ-đen của chính AC Milan từ những năm 1970. Nhưng trong đêm 22-10 (23-10, giờ Việt Nam), chính đội bóng mặc áo sọc đỏ-đen miền Nam nước Anh mới là những người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Thắng lợi giòn giã này không chỉ dội gáo nước lạnh vào Ruben Amorim mà còn tiếp thêm sự tự tin vô bờ cho Bournemouth trước chuyến làm khách tới sân Old Trafford cuối tuần này. Sau khi cho cựu HLV Man United nếm mùi cay đắng, Bournemouth đã sẵn sàng gieo rắc thêm nỗi đau cho chính Quỷ đỏ tại giải quốc nội.

LONG KHANG