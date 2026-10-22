PSG mất Kvaratskhelia đến hết mùa giải

Một tin rất xấu đối với PSG, ngôi sao Khvicha Kvaratskhelia sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải 2026-2027 vì bị đứt dây chằng chéo trước trong trận thắng Barcelona 4-2 ở vòng bảng Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia (phải) chia tay mùa giải khi bị đứt dây chằng chéo trước. Ảnh: THX

Khvicha Kvaratskhelia gặp chấn thương sau một pha va chạm với Xavi Espart bên phía Barcelona ở phút 59 của trận đấu. Cầu thủ 25 tuổi phải nhờ đến sự hỗ trợ của đội ngũ y tế PSG để rời sân. Phía nhà vô địch châu Âu xác nhận tuyển thủ người Georgia sẽ trải qua ca phẫu thuật đầu gối phải “trong vài ngày tới” trước khi bắt đầu quá trình điều trị.

Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của Kvaratskhelia. Tuy nhiên, với những chấn thương kiểu này, cầu thủ thường phải nghỉ thi đấu ít nhất 9 tháng, đồng nghĩa với việc cơ hội để Kvaratskhelia ra sân trở lại trong mùa giải này là rất mong manh.

“Một suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi: tại sao lại là mình? Tôi chưa bao giờ giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân”, Kvaratskhelia cay đắng chia sẻ trên Instagram, “Tôi đã chuẩn bị cho trận đấu này kỹ lưỡng hơn bất kỳ lần nào khác, tôi cứ ngỡ mình đã sẵn sàng cho mọi tình huống. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để trải qua những tháng ngày đầy vất vả, đau đớn và nước mắt. Tôi biết mình phải trở lại mạnh mẽ hơn vì những người luôn ủng hộ tôi. Tôi sẽ không làm mọi người thất vọng”.

Trong một diễn biến khác gây ảnh hưởng đến tham vọng của PSG mùa này, tiền đạo Ousmane Dembele và hậu vệ Marquinhos được xác định cũng sẽ phải nghỉ thi đấu “vài tuần” sau khi dính chấn thương đùi gần như cùng lúc trong trận gặp Barcelona. Dembele tập tễnh rời sân chỉ sau 19 phút thi đấu do chấn thương đùi trái, trong khi đội trưởng Marquinhos cũng sẽ phải tạm nghỉ thi đấu vì gặp vấn đề ở đùi phải. “Chính vì những khoảnh khắc như thế này mà HLV Luis Enrique đã cho một vài cầu thủ nghỉ ngơi, nhưng đáng tiếc là điều chúng tôi lo ngại cuối cùng vẫn xảy ra”, Fabian Ruiz của PSG thất vọng chia sẻ sau trận đấu.

Sau chiến thắng trước Barcelona giúp củng cố vị trí dẫn đầu tại giai đoạn vòng bảng phân hạng Champions League, PSG sẽ có chuyến làm khách trên sân của đội đầu bảng Ligue 1 là Lyon trong trận cầu tâm điểm diễn ra vào ngày 25-10.

LINH SƠN