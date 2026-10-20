Hansi Flick tiết lộ phương án phòng ngự của Barcelona trước PSG

HLV Hansi Flick của Barcelona. Ảnh: THX

Trước những chấn thương nghiêm trọng của các trụ cột, chiến lược gia người Đức thậm chí cân nhắc sử dụng các tiền vệ ở vị trí trung vệ.

Barcelona vừa giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách tại Seville, nhưng họ cũng phải đón nhận tin dữ khi các hậu vệ Eric Garcia và Jules Kounde đều chính thức vắng mặt trong chuyến hành quân đến Paris. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Gerard Martin phải rời sân do cảm thấy khó chịu ở bàn chân. Nhiều khả năng Martin sẽ không thể góp mặt trong đội hình xuất phát tại sân Parc des Princes.

Barcelona rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng các hậu vệ thuần túy, buộc HLV Flick phải triệu tập hậu vệ 18 tuổi Alex Campos từ đội Barca Atletic. Ông cũng sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp thay thế từ hàng tiền vệ hiện có. De Jong từng đảm nhận vai trò trung vệ dưới thời cựu HLV Ronald Koeman. Ngoài ra, Rodri cũng từng có kinh nghiệm chơi ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự trong màu áo Man City.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Flick đã đề cập đến sự thiếu hụt ở hàng thủ và giải thích về phương án dự phòng chiến thuật của mình: “Frenkie de Jong có thể ra sân, và Alex Campos cũng đang đồng hành cùng chúng tôi. Tôi tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Có lẽ chúng tôi không ở trong giai đoạn thuận lợi nhất, nhưng toàn đội phải chấp nhận thực tế đó”.

Mặc dù vậy, HLV Flick bóng gió rằng ông sẽ không từ bỏ chiến thuật hàng thủ dâng cao trước cuộc đối đầu với PSG - đội bóng sở hữu hàng công đáng gờm, đủ sức khai thác hệ thống phòng ngự ‘được ăn cả, ngã về không” của Barcelona: “Chơi với hàng phòng ngự dâng cao luôn tiềm ẩn rủi ro. Điều quan trọng nằm ở cách chúng ta phản ứng và gây áp lực ngay khi mất bóng, cũng như cách duy trì cự ly đội hình.

Nếu thực hiện tốt những điều đó, việc dâng cao hàng thủ sẽ tạo ra lợi thế rất lớn. Dù chúng tôi mới chỉ giữ sạch lưới một trận trong 7 trận gần nhất, nhưng bù lại, đội đã ghi được rất nhiều bàn thắng”.

Giới quan sát hiểu rõ rằng HLV Flick sẽ không bao giờ thay đổi triết lý phòng ngự của mình. Những gì đã diễn ra trong mùa giải này cho thấy Barcelona hoàn toàn đủ khả năng ghi nhiều bàn thắng hơn phần lớn các đối thủ, đồng thời duy trì cường độ gây áp lực đủ mạnh để hạn chế tối đa những tình huống hàng thủ dâng cao bị đối phương khai thác. Cấu trúc đội hình mùa này - với sự chú trọng đặc biệt vào việc kiểm soát bóng ở hàng tiền vệ nhờ Rodri và Pedri, cùng khả năng gây áp lực từ tuyến đầu dưới sự dẫn dắt của Raphinha và Anthony Gordon - tỏ ra phù hợp hơn nhiều với triết lý phòng ngự của Flick so với năm ngoái.

Hàng công của Barcelona hiện vận hành vô cùng linh hoạt, năng động và áp đảo đến mức hàng phòng ngự chỉ cần đạt phong độ trên mức trung bình là đủ để đội có cơ hội cạnh tranh thực sự ở mọi đấu trường.

Thay vào đó, HLV Flick chú trọng thúc giục các học trò hãy sẵn sàng đón nhận thử thách lớn trước PSG: “Tôi nghĩ trận đấu ngày mai là một bài kiểm tra tốt đối với chúng tôi. Tôi muốn toàn đội thi đấu với sự tự tin, giống như cách một tập thể đã thắng 11 trận liên tiếp thường thể hiện. Chúng tôi sẽ đối đầu với đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong 2 năm qua, và đây chính là cơ hội dành cho chúng tôi thể hiện”.

LINH SƠN