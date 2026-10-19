Hansi Flick trước cột mốc 100 chiến thắng cùng Barcelona

HLV Hansi Flick. Ảnh: THX

Trận gặp Paris Saint-Germain tại Champions League vào ngày 20-10 mang đến cho vị chiến lược gia người Đức Flick cơ hội để xác lập cột mốc đáng nhớ này.

HLV Flick luôn tỏ ra khiêm tốn khi nhắc đến các kỷ lục cá nhân. Ông ưu tiên tập trung vào màn trình diễn của tập thể và các mục tiêu chung của Barcelona. Tuy nhiên, khởi đầu ấn tượng của ông tại CLB khiến cột mốc này trở nên khó có thể bỏ qua.

Sau khi dẫn dắt Barcelona giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp tại La Liga và thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường, ông hiện có cơ hội chạm mốc 100 trận thắng chỉ sau 129 trận cầm quân đội chủ sân Camp Nou.

Thời điểm đạt được cột mốc này trở nên thú vị hơn khi Flick sẽ đối đầu với Luis Enrique, cựu HLV của Barca, ​​người từng lập kỷ lục đạt 100 chiến thắng nhanh nhất cùng đội bóng xứ Catalan. Cụ thể, nhà cầm quân hiện tại của Paris Saint-Germain từng đạt 100 chiến thắng chỉ sau 126 trận, trở thành nhà cầm quân đạt cột mốc này nhanh nhất trong lịch sử Barcelona.

Cũng cần nhìn nhận công bằng hơn, ở nhiệm kỳ của Enrique gắn liền với “tam tấu” MSN nổi tiếng Messi-Suarez-Neymar, cùng với đội hình đẳng cấp hàng đầu với Xavi-Iniesta còn là những ông chủ ở hàng tiền vệ.

Sự ổn định của Barcelona dưới thời Flick là điểm nhấn đáng chú ý. Thành tích của vị chiến lược gia 61 tuổi được xây dựng dựa trên sự ổn định: giành chiến thắng và hạn chế tối đa các trận thua. Trong 128 trận đấu trước cuộc đối đầu với PSG, Barcelona chỉ để thua 19 trận và hòa 10 trận; nghĩa là họ đã bất bại trong khoảng 85% tổng số trận đấu. Đáng chú ý, thành tích đó đã góp phần mang về 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey).

Đội bóng của Flick rất ít khi phải nhận thất bại, trong đó Atletico Madrid là đối thủ đánh bại ông nhiều lần nhất. Cụ thể, Atletico đã thắng Barcelona của Flick 3 lần trong tổng số 10 lần chạm trán ở các đấu trường khác nhau. Ngược lại, Real Madrid chỉ mới một lần duy nhất đánh bại được đội bóng của ông.

Thử thách từ Paris Saint-Germain là cơ hội để Flick củng cố di sản của mình. Cuộc đối đầu với Luis Enrique càng làm tăng thêm ý nghĩa cho cột mốc này.

LINH SƠN