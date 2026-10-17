Hansi Flick không muốn Barcelona đánh rơi bất kỳ chiến thắng nào

HLV Hansi Flick của Barcelona tuyên bố giành chiến thắng trên sân Real Betis vào ngày 17-10 là mục tiêu hàng đầu, trước khi đội bóng xứ Catalan sẽ lần lượt chạm trán 2 gã khổng lồ Paris Saint-Germain và Real Madrid.

Raphinha trở lại và Lamine Yamal đang sung sức là tin vui với Barcelona. Ảnh: THX

Barcelona đang có khởi đầu hoàn hảo với 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng đoàn quân của Hansi Flick chuẩn bị đối mặt với chuỗi 3 trận đấu đầy thử thách.

Trước tiên là Real Betis - đội bóng đã thắng cả 4 trận sân nhà tại La Liga mùa này, trong đó có chiến thắng trước Real Madrid, đồng thời cũng toàn thắng cả 2 trận tại Champions League. Sau đó, họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của nhà vô địch châu Âu PSG, rồi tiếp đón Real Madrid vào cuối tuần kế tiếp tại La Liga.

Tuy nhiên, HLV Flick khẳng định các học trò của ông sẽ không để bị phân tâm: “Điều quan trọng đối với chúng tôi lúc này là trận gặp Betis. Tập trung vào trận đấu tiếp theo là cách chúng tôi chuẩn bị. Tất nhiên, 3 trận đấu tiếp theo của chúng tôi đều rất quan trọng - việc đối đầu với những đối thủ như vậy là một thử thách lớn - nhưng hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể thực hiện vào cuối tuần này”.

Betis đang xếp thứ 3 tại La Liga, bằng 19 điểm với đội nhì bảng Atletico Madrid và kém 5 điểm so với ngôi đầu của Barcelona.

HLV Flick đánh giá về đối thủ: “Họ là một đội bóng tuyệt vời, bất bại trên sân nhà và sở hữu những cầu thủ xuất sắc ở khu vực 1/3 cuối sân - nơi họ ghi rất nhiều bàn thắng. Betis là một trong những đội bóng mạnh nhất ở thời điểm này. Sự tiến bộ của họ trong những năm gần đây thật đáng kinh ngạc. HLV của họ Manuel Pellegrini đang làm một công việc tuyệt vời”.

Tin vui với nhà cầm quân người Đức là 2 sự trở lại sau chấn thương rất quan trọng; đội trưởng và là ngôi sao tấn công hàng đầu Raphinha cùng tiền vệ trung tâm Frenkie de Jong. Trong đó Raphinha - người đã ghi 14 bàn thắng sau 8 lần ra sân cho Barcelona trước khi gặp chấn thương gân kheo khi thi đấu cho đội tuyển Brazil - đã trở lại tập luyện vào ngày 15-10.

“Chúng tôi có rất nhiều trận đấu phía trước, nên cần phải tính toán kỹ lưỡng về tình trạng của Raphinha. Tin tốt là cậu ấy đã sẵn sàng ra sân”, HLV Flick nói.

Cùng với sự trở lại của De Jong sau khi bình phục chấn thương đầu gối, đồng nghĩa với việc Barcelona gần như có trong tay đội hình mạnh nhất, khi chỉ còn Roony Bardghji và Andreas Christensen là những cái tên vẫn đang phải ngồi ngoài.

HLV Flick cũng nhận được câu hỏi về thời lượng ra sân của Lamine Yamal, người đã góp mặt trong tất cả các trận đấu của Barcelona kể từ đầu mùa giải đến nay - ghi 8 bàn thắng và 9 pha kiến ​​tạo sau 10 trận.

Yamal cũng đá chính trong cả 4 trận cho đội tuyển quốc gia, nhưng vị chiến lược gia người Đức cho biết cầu thủ trẻ này sẽ chưa cần nghỉ ngơi trong thời gian tới: “Lamine là một cầu thủ đặc biệt. Tôi hiểu rằng chúng tôi cần cân đối thời gian thi đấu cho cậu ấy, nhưng điều quan trọng nhất đối với Lamine lúc này là được tận hưởng niềm vui chơi bóng. Hiện tại, cậu ấy đang làm rất tốt điều đó và tôi không muốn làm gián đoạn trạng thái này”.

LINH SƠN