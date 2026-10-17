Lionel Messi đi nhận giải ở Tây Ban Nha, không đến Gala Quả bóng vàng

HLV Cristian Gonzalez của Inter Miami xác nhận Lionel Messi sẽ bay đến Tây Ban Nha vào tuần tới để nhận Princess of Asturias Award (Giải thưởng Công chúa xứ Asturias) năm 2026 ở hạng mục Thể thao.

Messi là cá nhân cầu thủ bóng đá đầu tiên nhận Princess of Asturias Award. Ảnh: THX

Lionel Messi dự kiến ​​sẽ tham dự buổi lễ tại Oviedo (Tây Ban Nha) vào ngày 22-10.

Princess of Asturias Award được trao cho các cá nhân và tổ chức có những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực như văn học, khoa học xã hội, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, hợp tác quốc tế và thể thao. Messi là cá nhân cầu thủ bóng đá đầu tiên được trao tặng vinh dự này.

Messi phát biểu khi kết quả được công bố vào tháng 6: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận được sự công nhận này, bởi tầm quan trọng của giải thưởng cũng như việc nó ghi nhận những đóng góp của tôi không chỉ trên sân cỏ mà còn cả ngoài đời thực. Tôi rất hạnh phúc và vô cùng biết ơn. Tôi muốn chia sẻ điều này với mọi người và gửi đến tất cả các bạn một cái ôm thật chặt. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại”.

Trong khi đó, siêu sao 39 tuổi được cho sẽ không góp mặt ở lễ trao giải của một giải thưởng quan trọng khác.

Theo nhà báo uy tín người Italy Fabrizio Romano, Messi sẽ không đảm nhận vai trò người trao giải tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Siêu sao người Argentina - người giữ kỷ lục 8 lần giành giải thưởng này - được cho là đã không nhận được lời mời từ ban tổ chức để tham gia trao bất kỳ danh hiệu nào trong buổi lễ.

Thông tin này xuất hiện sau khi có những đồn đoán về việc ngôi sao người Argentina có thể đảm nhận một vai trò nổi bật tại buổi lễ. Tuy nhiên, cho đến nay, cả ban tổ chức giải thưởng lẫn đại diện của Messi đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Hơn nữa, việc cầu thủ đang khoác áo Inter Miami có tham dự sự kiện này hay không vẫn chưa được xác nhận, khiến sự xuất hiện của anh tại một trong những đêm quan trọng nhất của bóng đá thế giới trở nên không chắc chắn.

Phiên bản năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 70 năm giải thưởng Quả bóng vàng, do tạp chí France Football uy tín của Pháp tổ chức.

Theo thông tin được công bố, buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày 26-10, tại nhà hát London Palladium ở London (Anh) - đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức bên ngoài nước Pháp. Buổi lễ cũng sẽ dành sự tri ân đến Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá người Anh và là người đầu tiên giành giải thưởng này vào năm 1956.

LINH SƠN