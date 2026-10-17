Chủ tịch La Liga Javier Tebas đối mặt với án phạt vì công kích Real Madrid

Người đứng đầu La Liga Javier Tebas đang đối mặt với nguy cơ bị các cơ quan chức năng Tây Ban Nha kỷ luật sau một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi so sánh chiến lược truyền thông của Real Madrid nhằm hạ uy tín trọng tài với bộ máy tuyên truyền của Đức Quốc xã.

Cầu thủ và ban huấn luyện Real Madrid phản ứng sau một quyết định bất lợi. Ảnh: THX

Hội đồng Thể thao cấp cao Tây Ban Nha (CSD) đang cân nhắc việc can thiệp chính thức sau những phát ngôn gây sốc của ông Javier Tebas.

Vị chủ tịch La Liga đồng thời giữ chức phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), đã gây xôn xao dư luận vào ngày 16-10 khi ví von định hướng biên tập của kênh truyền hình Real Madrid TV với các thủ đoạn tuyên truyền lịch sử của chế độ Đức Quốc xã.

Theo tờ Marca, cơ quan chính phủ này đang phân tích khung pháp lý để xác định liệu ông Tebas có vi phạm các quy tắc ứng xử dành cho người đứng đầu tổ chức hay không. Thông tin cho thấy khả năng ông Tebas phải chịu án phạt sau phát ngôn gây chấn động làng thể thao Tây Ban Nha, đồng thời làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa ban điều hành giải đấu và CLB thành công nhất của họ.

Trong thông điệp chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, Tebas chỉ trích gay gắt Real Madrid dùng kênh truyền hình của CLB dẫn dắt dư luận rằng các trọng tài đang làm tổn hại đến cơ hội giành chiến thắng của đội bóng.

Real Madrid TV thường xuyên phát lại các đoạn phim về những tình huống mà họ cho là sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài - những người sẽ điều hành các trận đấu sắp tới của đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu. Tebas còn trực tiếp nhắc đến Joseph Goebbels - Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ 2.

Tebas viết: “Ban lãnh đạo Real Madrid điều hành một dàn hợp xướng gồm các tiếng nói ủng hộ, trong đó Real Madrid TV đóng vai trò dẫn dắt. Bản nhạc của họ luôn giống nhau: chọn lọc những tình huống có lợi cho mình, lặp đi lặp lại các khiếu nại, gieo rắc sự nghi ngờ và chỉ trích các đối thủ. Điều này gợi nhớ đến các kỹ thuật tuyên truyền mà Goebbels từng sử dụng”.

Phản ứng từ phía Real Madrid diễn ra nhanh chóng và cứng rắn; ban lãnh đạo CLB yêu cầu ông Tebas phải từ chức ngay lập tức. Trong một tuyên bố chính thức đầy gay gắt, Los Blancos mô tả vị chủ tịch La Liga là “tai họa đối với bóng đá Tây Ban Nha” và khẳng định rằng việc ông tiếp tục giữ cương vị cấp cao này là điều không còn chấp nhận được. Real Madrid cho rằng những phát ngôn của ông cho thấy sự thiếu hụt hoàn toàn về tính trung lập và khách quan - những yêu cầu bắt buộc đối với vai trò mà ông đang đảm nhiệm.

Trước đó, vào tháng 9, Real Madrid cũng từng yêu cầu ông Tebas từ chức sau khi ông chỉ trích CLB vì đã công kích đội ngũ trọng tài trong trận thua 1-2 trước Atletico Madrid.

Vấn đề trọng tài đang nóng lên khi trận El Clasico đầu tiên của mùa giải đang đến gần, Barcelona sẽ tiếp đón đối thủ truyền kiếp Real Madrid tại Camp Nou vào ngày 25-10. Theo đài Cadena Ser, giới trọng tài đang bày tỏ sự lo ngại về cách hành xử của Real Madrid đối với các trọng tài trong giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

Báo cáo cho biết thêm: “Họ nghi ngờ và cảm nhận rằng áp lực cũng như bầu không khí thù địch nhắm vào các trọng tài từ phía Real Madrid và những người xung quanh CLB này sẽ còn gia tăng trong 2 tuần tới - sự leo thang của thái độ thù địch này sẽ chưa dừng lại”.

LINH SƠN