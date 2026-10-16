Real Madrid căng thẳng với giới trọng tài trước thềm El Clasico

Trận El Clasico đầu tiên của mùa giải đang đến gần, với việc Barcelona của HLV Hansi Flick sẽ tiếp đón đối thủ truyền kiếp Real Madrid của HLV Jose Mourinho tại sân Camp Nou vào ngày 25-10.

Barcelona sẽ tiếp đón đối thủ truyền kiếp Real Madrid tại Camp Nou vào ngày 25-10. Ảnh: THX

Trước thềm trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, Barcelona đang có khởi đầu hoàn hảo dưới thời HLV Hansi Flick, dẫn đầu La Liga với thành tích toàn thắng. Trái lại, Real Madrid đang đối mặt với không ít sức ép khi kém đại kình địch 6 điểm. Chưa kể, Vinicius Jr vừa nhận thẻ đỏ ở trận đấu gần nhất và sẽ vắng mặt trong cuộc đại chiến sắp tới.

Trong bối cảnh đó, những căng thẳng giữa Real Madrid và giới trọng tài Tây Ban Nha tiếp tục leo thang. Theo Cadena Ser, các trọng tài đang lo ngại về thái độ của đội bóng Hoàng gia trước trận El Clasico ngày 25/10.

Nguồn tin cho biết giới trọng tài dự đoán áp lực và bầu không khí thù địch từ Real Madrid cùng những người có liên quan đến CLB sẽ tiếp tục gia tăng khi trận đấu đến gần. Họ cũng cho rằng tình trạng căng thẳng này thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu gần đây của Real Madrid, nhưng chưa rõ khi nào mới có thể chấm dứt.

Trước cuộc đối đầu tại Camp Nou, cả hai đội vẫn còn một trận đấu ở La Liga. Barcelona sẽ làm khách trước Real Betis vào ngày 17/10, trong khi Real Madrid tiếp đón Sevilla một ngày sau đó.

Ở diễn biến khác, Barcelona đã công bố mẫu áo đặc biệt dành cho trận El Clasico, với logo của rapper Tyler, The Creator xuất hiện trên ngực áo. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa CLB và Spotify.

Theo đó, dòng chữ “GOLF”, lấy cảm hứng từ thương hiệu thời trang GOLF WANG của nam nghệ sĩ, sẽ được in trên áo đấu. Sự hợp tác còn bao gồm bộ sưu tập thời trang riêng và một sự kiện tại Barcelona, kết hợp âm nhạc, bóng đá và thời trang.

Tyler, The Creator trở thành nghệ sĩ thứ 9 xuất hiện trên áo đấu El Clasico của Barcelona, tiếp nối những tên tuổi như Olivia Rodrigo, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran và The Rolling Stones.

LINH SƠN