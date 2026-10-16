Harry Kane thăng hoa ở tuổi 33, hướng đến Quả bóng vàng

Đội trưởng đội tuyển Anh Harry Kane đã đạt thỏa thuận nguyên tắc về việc gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến mùa hè năm 2029. Theo Sky Sports News, nhà đương kim vô địch Bundesliga đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cho bản hợp đồng mới đầy hấp dẫn này.

Harry Kane gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến mùa hè năm 2029. Ảnh: THX

Gia nhập Bayern Munich từ Tottenham năm 2023 với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB, Harry Kane nhanh chóng khẳng định đẳng cấp với 154 bàn thắng sau 156 trận trên mọi đấu trường. Ba mùa giải tại Bavaria cũng giúp tiền đạo người Anh giải cơn khát danh hiệu, với 2 chức vô địch Bundesliga liên tiếp, một Cúp Quốc gia Đức cùng các danh hiệu Siêu cúp Đức.

Kane liên tục xô đổ các kỷ lục tại Bundesliga. Đầu tháng này, anh trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu, chỉ sau 98 trận, vượt xa kỷ lục 129 trận do Dieter Muller thiết lập gần 50 năm trước. Chân sút người Anh còn giành 3 danh hiệu Chiếc giày vàng Bundesliga liên tiếp và 2 Chiếc giày vàng châu Âu.

Ở cấp độ đội tuyển, Kane đưa tuyển Anh vào chung kết Euro 2024 và đạt thành tích tốt nhất tại World Cup kể từ năm 1966. Trong tháng 10, anh cân bằng kỷ lục 125 lần khoác áo Tam Sư của Peter Shilton và có cơ hội độc chiếm cột mốc này tại UEFA Nations League vào tháng tới.

Ở tuổi 33, Kane vừa trải qua mùa giải 2025-2026 bùng nổ nhất sự nghiệp với 73 bàn sau 65 trận cho CLB và đội tuyển. Trong đó, anh ghi 36 bàn sau 31 trận tại Bundesliga, 14 bàn sau 13 trận ở Champions League và 12 bàn cho tuyển Anh, bao gồm 6 pha lập công tại World Cup mùa hè vừa qua.

Phong độ xuất sắc đưa Kane trở thành ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng 2026, dự kiến trao tại London ngày 26-10. Khả năng điều tiết thể lực, thích nghi với lịch thi đấu dày đặc giúp đội trưởng tuyển Anh duy trì đỉnh cao sau tuổi 30, mở ra cơ hội chinh phục danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc gia hạn hợp đồng với Bayern đến năm 2029 khiến cơ hội phá kỷ lục 260 bàn tại Premier League của Alan Shearer ngày càng mong manh. Kane từng rời Tottenham với 213 bàn thắng, chỉ còn cách kỷ lục của huyền thoại Newcastle 47 pha lập công. Giờ đây, thay vì trở lại Anh để chinh phục cột mốc ấy, anh đang đứng trước cơ hội viết nên chương huy hoàng nhất sự nghiệp tại Bayern Munich.

LINH SƠN