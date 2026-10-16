Lamine Yamal ở tuổi 19 đã sẵn sàng vượt qua Messi?

Ở tuổi 19, Yamal không còn là một hiện tượng như thời điểm ra mắt năm 16 tuổi. Anh đang tạo nên một tiêu chuẩn mới về sự ổn định và hiệu suất ghi bàn, thậm chí xô đổ những cột mốc mà cả Lionel Messi lẫn Kylian Mbappe từng lập nên ở cùng độ tuổi.

Yamal ghi bàn trong trận thắng Galatasaray. Ảnh THX

10 ngày trước lễ công bố Quả bóng vàng 2026, những pha đi bóng lắt léo xé tan hành lang cánh phải của đối phương, hai đường kiến tạo dọn cỗ chỉ trong vòng ba phút và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, màn trình diễn siêu hạng của Lamine Yamal trong chiến thắng 4-1 trước Galatasaray tại Champions League chỉ là một lát cắt nhỏ cho phong độ hủy diệt mà thần đồng này đang trình diễn.

Những con số thống kê siêu thực xô đổ các kỷ lục

Bước vào mùa giải 2026-2027 sau khi đăng quang chức vô địch World Cup, Lamine Yamal đang thể hiện phong độ không thể ngăn cản trong màu áo Barcelona. Chỉ sau 10 trận đấu trên mọi đấu trường mùa này, tiền đạo 19 tuổi đã "bỏ túi" 8 bàn thắng và 9 đường kiến tạo, nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng lên con số 17.

Để thấy rõ sự khủng khiếp của cột mốc này, hãy nhìn lại mùa giải 2008-2009, thời điểm huyền thoại Lionel Messi ở tuổi 19 và giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Khi đó, siêu sao người Argentina chỉ có 14 lần in dấu giày vào bàn thắng (8 bàn, 6 kiến tạo). Ngay cả Kylian Mbappe, khi cập bến Paris Saint-Germain ở tuổi 19 vào mùa giải 2017-2018 với phong độ làm bàn hủy diệt, cũng dừng lại ở mốc 16 lần in dấu giày (12 bàn, 4 kiến tạo) sau 10 trận đầu tiên, vẫn kém Yamal đúng 1 bàn.

Tính riêng tại đấu trường quốc nội, hiệu suất ghi bàn của cá nhân Yamal thậm chí còn khủng khiếp hơn cả một tập thể. Với 7 pha lập công tại La Liga, số bàn thắng của cá nhân chân sút sinh năm 2007 này vượt qua tổng số bàn thắng của ba câu lạc bộ Valencia (6 bàn), Getafe (4 bàn) và Malaga (4 bàn) cộng lại.

Ngoài ra, Yamal còn thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lập cú đúp trong cả 5 trận mở màn La Liga mùa này, một kỳ tích mà ngay cả Lionel Messi cũng chỉ đạt được khi đã ở độ chín sự nghiệp vào mùa giải 2012-2013 ở tuổi 25.

Câu chuyện của định mệnh?

Mối liên kết giữa Yamal và Messi không chỉ dừng lại ở những phép so sánh trên giấy tờ, mà còn mang màu sắc của định mệnh. Tháng 4 -2007, Messi thực hiện siêu phẩm đi bóng qua 5 cầu thủ Getafe ghi bàn thắng để đời tại Camp Nou. Ba tháng sau, Yamal cất tiếng khóc chào đời.

Không lâu sau đó, trong một buổi chụp hình từ thiện cho UNICEF tại Camp Nou, chàng thanh niên 20 tuổi Messi đã bế và tắm cho cậu bé Yamal mới 5 tháng tuổi. Bức ảnh từng bị nhầm là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo ấy hóa ra là khởi đầu cho một sự chuyển giao thế hệ kỳ diệu.

19 năm sau bức ảnh lịch sử ấy, hai biểu tượng của hai thế hệ đã đối đầu trực tiếp trong trận chung kết World Cup2026. Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha đã bước lên đỉnh thế giới, trong khi Messi 39 tuổi ngậm ngùi rời sân trong nước mắt. Khoảnh khắc hai ngôi sao ôm nhau trên sân, Yamal đã ghé tai huyền thoại người Argentina và nói: "Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã cống hiến cho bóng đá", một lời tri ân đầy xúc động giữa bậc thầy và truyền nhân.

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến lễ trao giải Quả bóng vàng, Yamal không giấu giếm khao khát được xướng tên ở giải thưởng cá nhân cao quý nhất thế giới như Messi ngày nào.

Nói về người học trò mang áo số 10, HLV Hansi Flick không tiếc lời ca ngợi sau chiến thắng tưng bừng trước Galatasaray: "Khi bạn thấy những cơ hội Lamine tạo ra trong mỗi buổi tập, trên sân đấu cũng hệt như vậy. Mọi người đều đang dõi theo Lamine, đó là điều hoàn toàn tự nhiên. Thật tuyệt vời khi sở hữu những cầu thủ như vậy”.

HỒ VIỆT