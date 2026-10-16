Chủ tịch FIFA xin lỗi, nhưng không thể xoa dịu làn sóng phản đối từ châu Âu

Tại cuộc họp kéo dài hơn 3,5 giờ đồng hồ đầy ngột ngạt tại Zurich cùng 37 thành viên Hội đồng FIFA, ông Infantino đã công khai xin lỗi vì thiếu sự tham vấn về dự án bán cổ phần thương mại World Cup

Chủ tịch FIFA Infantino. Ảnh THX

Ông Infantino đã lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi Hội đồng FIFA về những sai sót trong quy trình truyền thông và tham vấn liên quan đến dự án FIFA Forward Enterprise (FFE). Đây là kế hoạch thành lập một công ty con quản lý các quyền thương mại của World Cup và bán 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân, với mức định giá lên tới 20 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Infantino phân trần rằng đây mới chỉ là một "đề xuất" mang tính thảo luận chứ "chưa phải là quyết định chính thức".

Lời xin lỗi của ông Infantino chỉ khiến cho không khí cuộc họp nóng lên. Hai luật sư người Mỹ do FIFA thuê đã thuyết trình 30 phút để bảo vệ thương vụ này nhưng bị yêu cầu rời khỏi phòng họp ngay sau đó theo chỉ đạo của các thành viên Hội đồng. Các thành viên yêu cầu FIFA phải công khai toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến FFE thay vì tìm cách giải thích.

Ngoài ra, khoản thu nhập 1,7 triệu USD mà ông Infantino nhận hồi năm 2024 không được đưa vào bản kế toán cũng chưa có lời giải thích thỏa đáng.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) Bernd Neuendorf nhận định lời xin lỗi của Infantino chỉ mang tính gượng gạo và né tránh. Ông Neuendorf cho rằng chủ tịch FIFA chỉ xin lỗi vì đã "qua mặt" Hội đồng khiến thông tin bị rò rỉ trên báo chí, chứ không thực sự hối hận về bản chất của dự án FFE. Lãnh đạo DFB khẳng định FIFA đang cần một "sự khởi đầu lại toàn diện" về mặt quản trị và bộ máy hành chính, đồng thời nhấn mạnh điều này là "không thể thực hiện nếu Gianni Infantino tiếp tục nắm quyền".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) kiêm Phó chủ tịch FIFA, bà Debbie Hewitt, tiết lộ rằng các thành viên Hội đồng không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng nào cho danh sách dài các câu hỏi được gửi trước cuộc họp. Bà Hewitt tuyên bố gay gắt: "Người đàn ông này phải trả lời những câu hỏi đó. Nếu ông ấy không trả lời, ông ấy không đủ phẩm chất để làm Chủ tịch FIFA".

Trong khi đó, một ủy viên FIFA (giấu tên) bình luận: "Mục tiêu chính của ông ta chỉ là sống sót qua cuộc họp này và không có gì hơn". Kết quả tốt nhất của phe đối lập đó là Hội đồng đã bổ nhiệm Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa (Chủ tịch AFC) làm Trưởng ủy ban mới phụ trách xem xét cải tổ quản trị FIFA.

Bên cạnh dự án FFE, hàng loạt quyết định gây tranh cãi của ông Infantino tiếp tục bị đưa ra ánh sáng: Vụ việc xóa án treo giò thẻ đỏ trực tiếp cho tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump trực tiếp vận động. Đề xuất sửa đổi quy chế kỷ luật liên quan đến vấn đề này đã bị Hội đồng hoãn lại đến kỳ họp Doha vào ngày 16-12 tới.

Kế đến là giải thưởng "Hòa bình FIFA". Việc giải thưởng này được trao riêng cho tổng thống Trump đã bị chuyển sang Ban Trách nhiệm Xã hội của FIFA để xem xét liệu có nên tiếp tục duy trì hay không.

Dù đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), ông Infantino vẫn duy trì được thế lực nhờ sự ủng hộ từ các đại diện Châu Phi và Châu Á. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mauritanie, ông Ahmed Yahya, khẳng định đại đa số các liên đoàn vẫn muốn ông Infantino tiếp tục tại vị nhờ những đóng góp trong việc gia tăng ngân sách hỗ trợ tài chính và mở rộng World Cup lên 48 đội.

Tại cuộc họp FIFA cũng đã thông qua khoản phân bổ 3,5 tỷ USD từ quỹ dự trữ, giúp mỗi liên đoàn thành viên nhận tới 25 triệu USD trong chu kỳ 4 năm tới. Đây được xem là quyết định khôn ngoan của ông Infantino nhằm tăng số lượng người ủng hộ cho việc tái tranh cử. Bên cạnh đó, các “đối thủ tiềm năng” của ông như Aleksander Ceferin (chủ tịch UEFA), Victor Montagliani (CONCACAF) và Sheikh Salman (AFC) đều đã rút lui không ra ứng cử. Các tin đồn về ứng viên Arsene Wenger cũng bị phủ nhận.

HỒ VIỆT (tổng hợp)