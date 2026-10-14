Chủ tịch FIFA bị cáo buộc nhận khoản tiền "ẩn" từ World Cup 2026

Chủ tịch Gianni Infantino tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi các tài liệu nội bộ hé lộ việc ông nhận một khoản thanh toán không được công khai trị giá 1,72 triệu USD từ ban tổ chức World Cup 2026.

Chủ tịch Gianni Infantino. ẢNH THX

Tin từ truyền thông phương Tây cho biết, theo các tài liệu từ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) và FIFA do kênh truyền thông ESPN thu thập được, Chủ tịch Infantino đã nhận khoản tiền 1,72 triệu USD vào năm 2024 từ FWC2026. Đây là tổ chức được thành lập tại Mỹ bởi FIFA nhằm vận hành kỳ World Cup 2026 diễn ra tại khu vực Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, khoản thanh toán bổ sung này hoàn toàn nằm ngoài tổng mức lương và phúc lợi 4,9 triệu USD mà ông Infantino nhận trực tiếp từ FIFA trong năm 2024.

Thế nhưng, khoản tiền 1,72 triệu USD này lại bị gạt bỏ hoàn toàn khỏi báo cáo tài chính thường niên năm 2024 của FIFA. Chi tiết này lập tức dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ, bởi quy định chính thức của FIFA ghi rõ: "Mức thù lao cá nhân của Chủ tịch FIFA, các thành viên Hội đồng và Tổng thư ký phải được công khai minh bạch". Việc không công khai khoản thù lao từ tổ chức còn bị coi là một hành vi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng các điều lệ cơ bản của liên đoàn.

Trong tuyên bố chính thức gửi tới báo giới, FIFA khẳng định họ kiên quyết phủ nhận việc có bất kỳ hành vi vi phạm điều lệ hay che đậy thông tin tài chính nào. Phía FIFA đưa ra lập luận rằng họ không bao giờ chi trả "mức lương thứ hai" cho Chủ tịch và luôn tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính. Theo đó, mức thù lao hàng năm cùng các quyền lợi hợp đồng của Chủ tịch Infantino đều do Tiểu ban Thù lao độc lập xem xét và phê duyệt.

Tuyên bố của FIFA nhấn mạnh: "Các tài khoản của FIFA đều trải qua quá trình kiểm toán độc lập và toàn bộ các khai báo tài chính đều tuân thủ chính xác quy định thuế tại Thụy Sĩ, Mỹ cũng như các quốc gia liên quan". Đồng thời, FIFA khẳng định đang tập trung tối đa cho cuộc họp Hội đồng FIFA diễn ra vào ngày 15-10.

Vụ việc mới này tiếp tục kéo dài chuỗi bê bối bủa vây người đứng đầu FIFA. Dù vướng vào nhiều lùm xùm liên tiếp, Infantino vẫn giữ nguyên kế hoạch ra ứng cử nhiệm kỳ tiếp theo vào tháng 3 tới.

LONG KHANG