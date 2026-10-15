UEFA dự kiến ủng hộ Arsene Wenger, Luis Figo tranh cử chức chủ tịch FIFA

Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tại Zurich đang trở thành tâm điểm chú ý khi Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên bước vào cuộc họp (ngày 15-10, giờ châu Âu) đầy căng thẳng.

Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của ban lãnh đạo cấp cao FIFA kể từ khi dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) do Chủ tịch Gianni Infantino khởi xướng đổ vỡ. Dự án này từng đề xuất bán 20% cổ phần thương quyền các giải đấu lớn cho nhà đầu tư tư nhân.

Cuộc khủng hoảng quản trị khiến lãnh đạo ba liên đoàn bóng đá lớn gồm UEFA (châu Âu), CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) và AFC (châu Á) công khai yêu cầu ông Infantino từ chức. Tại cuộc họp, phe đối lập tiếp tục đòi tiến hành đánh giá độc lập, toàn diện về công tác quản trị FIFA nhằm kiểm soát và hạn chế quyền lực của vị chủ tịch này.

Trước sức ép ngày càng lớn, ông Infantino đáp trả bằng việc trình thông qua quỹ phát triển bóng đá trị giá 6,35 tỷ USD giai đoạn 2026-2030, sử dụng một phần nguồn dự trữ dồi dào sau thành công thương mại của World Cup 2026. Theo kế hoạch, mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên FIFA sẽ nhận 25 triệu USD, cao hơn đáng kể so với mức 10 triệu USD mà UEFA và CONCACAF từng đề xuất.

Động thái này giúp ông Infantino (56 tuổi) củng cố sự ủng hộ từ Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF), Nam Mỹ (CONMEBOL) và khối các quốc gia Arab. Dù phe đối lập châu Âu đang tìm kiếm ứng viên thách thức trước hạn đăng ký ngày 18-11-2026, với những cái tên như cựu HLV Arsene Wenger và danh thủ Luis Figo được nhắc đến, ông Infantino vẫn chiếm ưu thế lớn trước cuộc bầu cử tháng 3-2027.

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng FIFA bỏ phiếu sửa đổi quy định, không cho phép các ủy ban kỷ luật hủy án treo giò một trận đối với cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp. Quyết định này xuất phát từ vụ tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ được xóa án phạt trước trận gặp Bỉ tại World Cup 2026, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Infantino.

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