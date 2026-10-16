Martinez xuống nước, ghế HLV Carrick vẫn lung lay

Vụ lùm xùm tại Man United tạm lắng xuống sau khi trung vệ Lisandro Martinez chính thức công khai xin lỗi. Tuy nhiên, động thái hạ nhiệt này không thể che đậy cơn khủng hoảng trầm trọng tại Old Trafford.

HLV Carrick đối diện nguy cơ bị sa thải. Ảnh THX

Sau cuộc gặp kín với HLV Michael Carrick cùng ban lãnh đạo Quỷ đỏ sau buổi tập, Lisandro Martinez đã đăng tải thông điệp chính thức trên mạng xã hội để xin lỗi về những phát biểu gay gắt hướng vào Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Trung vệ 28 tuổi thừa nhận đã chọn sai thời điểm và địa điểm để giải tỏa cảm xúc.

Trước đó, Martinez đã công khai chỉ trích chiến dịch chuyển nhượng mùa hè của Man United khi cho rằng HLV Carrick không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về lực lượng để xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. Đáng chú ý, truyền thông Anh tiết lộ rằng phần lớn phòng thay đồ Man Utd đều có chung quan điểm với Martinez về sự yếu kém trong khâu tuyển trạch của ban lãnh đạo.

Theo truyền thông Anh, Martinez đã bị CLB xử phạt nội bộ vì vụ phát ngôn này. Dù vậy, phía Man Utd xác nhận việc xin lỗi công khai là quyết định cá nhân của Martinez và các bên hiện xem sự việc đã hoàn toàn khép lại.

Dù phòng thay đồ tạm yên, áp lực đè nặng lên vai HLV Michael Carrick lại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyến làm khách tới sân của Leeds United ở vòng đấu cuối tuần này được giới chuyên môn đánh giá là cơ hội cuối cùng để Carrick giữ lại chiếc ghế HLV trưởng.

Man United đang trải qua khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong 40 năm qua (kể từ mùa giải 1986-1987) khi chỉ giành vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu tại Premier League và giậm chân ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Tính trên mọi đấu trường, Carrick mới chỉ cùng Quỷ đỏ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 9 trận, đồng thời sớm bị gạch tên khỏi Carabao Cup.

Trong khi đó, các nguồn tin uy tín xác nhận đại diện của HLV Antonio Conte, chiến lược gia 57 tuổi người Italy từng vô địch Premier League cùng Chelsea và Serie A cùng Napoli, đã chủ động liên hệ với ban lãnh đạo Man United. HLV Conte hiện đang tự do sau khi chia tay Napoli hồi mùa hè và khẳng định sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford ngay lập tức nếu Carrick bị sa thải.

Mặc dù ban lãnh đạo Man Utd hiện vẫn chưa chính thức mở đàm phán với Conte và tiếp tục ủng hộ Carrick trên truyền thông, sự xuất hiện của một HLV đẳng cấp thế giới sẵn sàng tiếp quản đội bóng đang tạo ra sức ép khủng khiếp lên nhà cầm quân người Anh.

HỒ VIỆT