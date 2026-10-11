Tottenham 10 người giật lại 1 điểm, Carrick thất vọng, De Zerbi thấy ánh sáng cuối đường hầm

Trận đấu tại Old Trafford giữa Man United và Tottenham đã khép lại với kết quả hòa 1-1 với bàn gỡ phút bù giờ của Tottenham trong thế thiếu người.

Dù vươn lên dẫn trước và thi đấu hơn người ở hơn 10 phút cuối trận, Quỷ đỏ vẫn để đối thủ gỡ hòa. Trận hòa này tiếp tục kéo dài chuỗi ngày khủng hoảng của Manchester United với khởi đầu tệ nhất sau 40 năm

Tấm thẻ đỏ bùng nổ và bước ngoặt giật lại 1 điểm của Tottenham

Điểm nhấn bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở nửa cuối hiệp hai. Phút 73, Bryan Mbeumo xoay người dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Matheus Cunha để đưa Man United vượt lên dẫn trước 1-0. Tình thế càng thêm bất lợi cho Tottenham khi tiền vệ Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78 sau hành vi húc đầu vào Luke Shaw trong một cuộc va chạm trên sân.

Tuy nhiên, nắm lợi thế dẫn bàn và chơi hơn người, Man United lại không thể kết liễu trận đấu. Đây là lần thứ hai trong mùa giải Quỷ đỏ không tận dụng được ưu thế hơn người tại sân nhà. Phút 90+2 (phút bù giờ thứ hai của hiệp hai), từ quả tạt của Sandro Tonali, tiền đạo Solanke tì đè Lisandro Martinez rồi đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Senne Lammens, gỡ hòa 1-1 cho Spurs.

Cú đánh đầu muộn màng này giúp Tottenham giành lại 1 điểm quý giá, nâng tổng số điểm của họ lên 3 điểm sau 6 vòng đấu. Trong khi đó, Manchester United giậm chân ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 trận, thành tích khởi đầu tệ nhất của câu lạc bộ kể từ mùa giải 1986-1987.

Sau trận đấu là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược. HLV Roberto De Zerbi của Tottenham dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần quật cường của các học trò. Thậm chí, chiến lược gia người Italy còn có phát biểu gây chú ý về tấm thẻ đỏ của Bentancur: "Tôi muốn hôn Rodrigo và nói lời cảm ơn cậu ấy. Rõ ràng đó là một sai lầm của Rodrigo và không phải phản ứng đúng đắn trong bóng đá, nhưng chính trong khoảnh khắc chỉ còn 10 người, chúng tôi đã chơi với nhiều sự dũng cảm, năng lượng hơn.

Đã từ rất lâu Tottenham thi đấu mà thiếu đi cái "máu" và cá tính ấy. Là HLV, tôi muốn thấy cá tính này trong mọi trận đấu". De Zerbi khẳng định đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay ông thấy Tottenham thi đấu thực sự gắn kết vì đồng đội.

Trái ngược với niềm hoan hỉ của đối thủ, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự thất vọng ê chề: “Tôi cực kỳ thất vọng với kết quả này. Một màn trình diễn trồi sụt. Tôi không hài lòng với số điểm mà chúng tôi thu về cho đến lúc này. Không có gì phải giấu giếm cả. Chúng tôi cần phải đưa mọi thứ đi đúng hướng một cách nhanh chóng".

Thuyền trưởng Quỷ đỏ cũng bày tỏ sự nuối tiếc khi đội nhà không thể dứt điểm trận đấu dù nắm lợi thế hơn người. Trước những tiếng la ó từ khán giả Old Trafford, Carrick tỏ ra thấu hiểu: "Khi mọi chuyện không đi đúng kế hoạch, tôi hiểu phản ứng của CĐV. Tất nhiên điều đó rất đau đớn, nhưng đôi khi bạn phải trải qua nó. Tôi quan tâm đến nơi này nhiều như bất kỳ ai, nên đôi khi nỗi đau ấy còn nhân lên".

LONG KHANG