Man United: Kết quả chưa quá tệ, nhưng cuộc khủng hoảng bản sắc là có thật

Sau khi dẫn dắt Man United cán đích ở vị trí thứ ba mùa trước với vai trò tạm quyền, HLV Carrick đã được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm. Nhưng CLB đang trên đà sụp đổ...

Tiền đạo Cunha, một trong những người đang chơi không hiệu quả giai đoạn đầu mùa giải. Ảnh: THX

Nếu như ở mùa giải trước, Carrick giành tới 12 chiến thắng trong 17 trận nắm quyền tại Ngoại hạng Anh, thì hiện nay, đội bóng mới chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 7 trận trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, hai chiến thắng chỉ diễn ra trước Ipswich và Sabah (ở Champions League).

Cạm bẫy kiểm soát bóng và sự đứt gãy hệ thống ép sân

Thay đổi dễ nhận thấy nhất ở Man United mùa này là thời lượng kiểm soát bóng tăng vọt. Mùa trước, họ chỉ kiểm soát trung bình 49.1% bóng; nhưng sang mùa này, con số này đã tăng lên 58% trên mọi đấu trường và chạm mốc 59.9% tại Premier League – tức tăng tới 22%. Điều này khiến họ không còn chơi chuyển trạng thái nhanh như trước. Trận thua Man City cho thấy "Quỷ đỏ" chơi rất ấn tượng lúc thế trận mở, nhưng lại tỏ ra lúng túng và bế tắc khi phải chủ động cầm bóng áp đặt thế trận lúc đối thủ mất người.

Sự gia tăng thời lượng cầm bóng cũng kéo theo sự thay đổi về mặt cấu trúc chiến thuật. Man United là đội bóng triển khai khối đội hình dâng cao (high block) với tỷ lệ cao nhất Premier League mùa này (42%), tăng vượt bậc so với mức 26% ở mùa giải trước. Để khối đội hình này vận hành hiệu quả, hàng phòng ngự bắt buộc phải dâng cao tương ứng.

Tuy nhiên, hàng thủ Man Utd lại thiếu sự cơ động cần thiết, dẫn đến việc tuyến dưới không dám dâng quá cao. Hậu quả là một khoảng trống mênh mông xuất hiện ở khu vực trung tuyến.

Cặp tiền vệ trung tâm Tielemans và Mainoo không mạnh về khả năng di chuyển và cường độ hoạt động. Trong số 57 tiền vệ trung tâm đã thi đấu ít nhất 90 phút tại Premier League mùa này, Tielemans (4.7) và Mainoo (4.0) chỉ lần lượt xếp thứ 33 và 39 về số lần bứt tốc khi không có bóng mỗi 90 phút. Khi hệ thống vây bắt tầm cao bị đối phương vượt qua, các khoảng trống lộ ra quá nhanh khiến bộ đôi tiền vệ buộc phải lùi sâu thay vì lao lên tranh chấp.

Hiệu quả pressing của Man Utd cũng rất khiêm tốn. Họ chỉ có 26 lần thu hồi bóng tầm cao, xếp thứ 15/20 đội. Đáng lo ngại hơn, tuyến trên của Man Utd tỏ ra vô cùng hời hợt trong việc lùi về hỗ trợ phòng ngự khi đứng chót giải đấu về số lần lùi về khi mất bóng (chỉ 188 lần, chiếm 32.4%).

Thủ kém, công cũng tệ

Những lỗ hổng ở tuyến giữa khiến hàng thủ Man Utd luôn phải đối mặt với các tình huống nguy hiểm. Dù số cú sút họ phải chịu (53 lần) ngang bằng với Arsenal, nhưng giá trị xGA (bàn thua dự kiến) lên tới 0.13 – mức cao thứ ba giải đấu (chỉ sau Brighton và Sunderland). Nguyên nhân là do 71.7% số cú sút mà Man Utd phải chịu diễn ra ngay trong vòng cấm (xếp thứ 3 toàn giải).

71.7% trong tổng số 53 cú sút mà Man Utd phải chịu diễn ra ngay trong vòng cấm, bao gồm 7 bàn thua. Đồ họa Opta

Trên mặt trận tấn công, nhìn qua các con số thống kê tổng quát có vẻ rất hứa hẹn: Man Utd dứt điểm tới 113 lần (nhiều hơn bất kỳ đội nào 18 lần), chạm bóng 182 lần trong vòng cấm đối phương (nhiều nhất giải) và đạt chỉ số xG (bàn thắng dự kiến) không tính phạt đền là 9.1.

Nhưng phân tích sâu hơn sẽ thấy sự kém hiệu quả đáng kinh ngạc. Khoảng cách dứt điểm trung bình của họ lên tới 17.9 mét – xa thứ hai giải đấu. Nghĩa là họ dứt điểm nhiều nhưng chủ yếu là các pha sút cầu may từ xa. Sự bế tắc này còn thể hiện qua việc Man Utd tung ra tới 104 quả tạt bóng sống (nhiều hơn đội xếp sau 17 lần).

Khoảng cách trung bình đến cầu môn khi thực hiện sút bóng của 20 CLB tại Premier League. Man United nằm trong nhóm có khoảng cách xa khung thành nhất khi sút bóng. Đồ họa Opta

Không thể phủ nhận Man United đã gặp không ít xui xẻo: dội cột dọc/xà ngang 6 lần (nhiều nhất giải), dính bàn thua siêu phẩm hay phản lưới nhà. Họ không quá tệ như những gì kết quả thể hiện, nhưng cuộc khủng hoảng bản sắc chiến thuật và sự sa sút niềm tin là có thật. Nếu Michael Carrick không sớm tìm ra lời giải cho bài toán cân bằng giữa kiểm soát và tấn công, thời gian dành cho ông tại Old Trafford chắc chắn sẽ không còn nhiều.

Sự bất ổn trong tấn công có thể do xáo trộn nhân sự. Việc Marcus Rashford trở lại sau 18 tháng cho mượn đã khiến Carrick xếp anh đá cánh trái, buộc Matheus Cunha phải dạt vào đá trung phong cắm. Cunha thi đấu bùng nổ nhất khi có không gian tăng tốc, nhưng khi đá cắm đối đầu với các khối phòng ngự lùi sâu, chân sút người Brazil thường xuyên phải lùi sâu nhận bóng, vô tình giẫm chân lên không gian hoạt động của Bruno Fernandes. Trong khi đó, Rashford trải qua 5 trận Premier League mà chưa có nổi một bàn thắng hay kiến tạo. Tiền đạo chủ lực Benjamin Sesko – người duy nhất thích hợp cho các quả tạt – liên tục dính chấn thương và mới chỉ thi đấu 16.8% số phút (76 phút) tại Premier League. Bryan Mbeumo bị đẩy sang cánh phải thay vì đá trung phong, Amad Diallo chấn thương, còn tài năng trẻ Shea Lacey chỉ mới được đá 10 phút. Ở hành lang cánh, Diogo Dalot thi đấu quá cẩn trọng khi chỉ đạt trung bình 1.6 lần đè/chồng cánh mỗi trận (xếp thứ 22 trong số các hậu vệ cánh).

HỒ VIỆT