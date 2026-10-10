De Zerbi và “trận đấu cuối cùng” khi Tottenham gặp Man United

Xếp đầu về nguy cơ bị sa thải, HLV Roberto De Zerbi phải hành quân tới sân Old Trafford của Man United với áp lực nặng nề khi cơ hội đang cạn dần với Tottenham.

Khởi đầu tệ hại nhất lịch sử

Tottenham vừa trải qua 5 vòng đấu mở màn tồi tệ chưa từng thấy tại giải Ngoại hạng Anh. Với vỏn vẹn 2 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại -6, Spurs chôn chân ở vị trí cuối bảng xếp hạng, chính thức phá kỷ lục khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử CLB ở mùa giải 2008-2009 (2 điểm, hiệu số -3). Thậm chí, nếu tính rộng ra lịch sử giải quốc nội, đây mới là lần thứ 4 Spurs không thắng nổi trận nào trong 6 vòng đầu tiên.

Cơn khủng hoảng của "Gà trống" thể hiện rõ nhất qua sự bế tắc nơi hàng công. Tính đến trước phút 86 trong thất bại 1-3 trước Aston Villa ở vòng 5, Tottenham đã trải qua chuỗi 7 giờ 26 phút thi đấu liên tiếp tại Premier League mà không ghi nổi một bàn thắng. Đội hình được đầu tư tới 300 triệu bảng Anh tỏ ra hoàn toàn xa lạ, thi đấu rời rạc.

Thất bại trước Brentford, Newcastle, Villa cùng hai trận hòa không bàn thắng trước Nottingham Forest và Everton đang đẩy Spurs đối mặt với nguy cơ rơi vào cuộc đua trụ hạng mùa giải thứ ba liên tiếp, sau hai năm liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 17.

Sự xáo trộn lực lượng là nguyên nhân lớn. HLV Roberto De Zerbi đã trao cơ hội đá chính cho 19 cầu thủ khác nhau – nhiều nhất Premier League mùa này. Nơi hàng tiền vệ, James Maddison vẫn chưa lấy lại thể lực tốt nhất sau một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng, khiến De Zerbi phải ưu tiên Conor Gallagher ở vị trí số 10.

Tân binh trị giá 85 triệu bảng Mateus Fernandes buộc phải kéo lùi xuống đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Bentancur và Sandro Tonali. Trên hàng công, những bản hợp đồng đắt giá như Savio, Omar Marmoush hay Solanke vẫn chưa tìm lại phong độ do ảnh hưởng của chấn thương và khả năng hòa nhập.

Dù đứng chót bảng, nhưng các chỉ số thống kê cho thấy bức tranh không hoàn toàn u tối cho Tottenham. Trên bảng điểm kỳ vọng (xPts) của Opta – mô hình mô phỏng kết quả dựa trên số lượng và chất lượng cơ hội tạo ra – Tottenham xếp tới vị trí thứ 13.

So sánh giữa bảng điểm kỳ vọng (màu xanh) và thứ hạng thực tế hiện tại (màu đỏ)

Vấn đề cốt lõi của Tottenham nằm ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng quá kém, cộng hưởng với một hàng thủ thiếu kiên cường. Mới đây nhất, trong thất bại trước Aston Villa, dù De Zerbi đã cảnh báo học trò về việc đối thủ sử dụng tới 51 đường bóng dài, hàng thủ Spurs vẫn tỏ ra hoàn toàn bị động và để Nicolas Jackson ghi bàn dễ dàng từ một quả phát bóng thẳng của thủ môn Zion Suzuki.

Đại chiến Old Trafford: Điểm tựa lịch sử cho Man Utd hay cơ hội vượt khó cho Spurs?

Quãng nghỉ FIFA Days 3 tuần được xem là "nút F5" quý giá cho De Zerbi. Đợt này, Tottenham chỉ “mất” 13 cầu thủ về tập trung đội tuyển, nhờ vậy HLV người Italy có thời gian 2 tuần làm việc liên tục trên sân tập với phần lớn quân số còn lại để xốc lại tinh thần và tinh chỉnh chiến thuật.

Nhưng chuyến làm khách tới sân Old Trafford “lành ít, dữ nhiều”. Đối thủ của họ, Man United cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng đang khởi đầu tệ nhất lịch sử Premier League. Nếu để thua một đội như vậy, thì niềm tin dành cho De Zerbi khó mà còn nữa.

Dù vậy, lịch sử lại đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Tottenham đã để thua tới 25 trận sân khách tại Premier League trước Man Utd – trong lịch sử giải đấu, chỉ có Everton (26 trận thua trên sân Arsenal) là chịu nhiều thất bại trên sân của một đối thủ hơn Spurs. Nỗi ám ảnh của Tottenham còn mang tên Bryan Mbeumo, chân sút đã ghi dấu ấn ở 7 bàn thắng trong 6 lần chạm trán Spurs gần nhất tại ngoại hạng Anh(6 bàn, 1 kiến tạo).

Về mặt lực lượng, Tottenham đón nhận tin vui khi bộ đôi trung vệ Micky van de Ven và Jan Paul van Hecke đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Sự đột biến của Mohammed Kudus – cầu thủ đạt tỷ lệ rê bóng thành công 58,8% – cũng là thứ vũ khí lợi hại mà De Zerbi có thể trông cậy. Nhưng Spurs vẫn vắng mặt hàng loạt trụ cột như Pedro Porro, Xavi Simons, Kulusevski và Odobert.

Siêu máy tính Opta nghiêng về một chiến thắng cho Man Utd với tỷ lệ 54,1%. Khả năng hai đội chia điểm dừng ở mức 23,6%, trong khi cơ hội giành trọn 3 điểm của Tottenham chỉ là 22,3%. Mặc dù đối mặt với vô vàn khó khăn, nếu De Zerbi có thể tái lập thành tích từng thắng 3-1 tại Old Trafford khi còn dẫn dắt Brighton, đây có thể là bước ngoặc để Tottenham khởi đầu lại mùa giải.

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