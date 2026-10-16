Endrick sẽ chiến đấu hết mình vì Real và Mourinho

Endrick thừa nhận anh có thể rời Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng khẳng định sẽ chiến đấu hết mình cả vì Mourinho và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, sau màn trình diễn xuất sắc giúp Real ngược dòng thắng Roma 4-3.

Endrick - số 9, ăn mừng bàn thắng cùng Guler (Ảnh: THX)

Vào sân thay Vinicius từ phút thứ 59, tài năng trẻ 20 tuổi Endrick đã tỏa sáng rực rỡ, và góp công lớn giúp Real thắng ngược dòng AS Roma ở trong lượt trận thứ 2 của League phase tại đấu trường UEFA Champions League 2026-2027.

Hai cú đánh đầu của anh, 1 tạo điều kiện để Carlos Espi đệm bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, và 1 bàn thắng cân bằng tỷ số 3-3, giúp Real lên tinh thần mạnh mẽ tại Olimpico trước khi Rudiger ấn định tỷ số 4-3.

Endrick mới đá chính 1 trận duy nhất cho Real ở mùa giải năm nay tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi được HLV Mourinho tung vào sân ở đầu hiệp 2, từ đó anh chơi nổi bật và tạo ra khác biệt, khiến cả Mourinho cũng phấn khích.

Endrick chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Đó là một trận đấu khó khăn. Tôi ngồi trên ghế dự bị, và chỉ biết cảm ơn Chúa vì được ở đây. Khi HLV gọi tôi vào sân, tôi thực sự ngạc nhiên vì điều đó xảy ra quá sớm. Tôi đã không thi đấu ở đây trong một thời gian dài và tôi rất khao khát được ra sân. Đó là những gì tôi đã mang đến, và tôi đã làm rất tốt”.

Cựu sao trẻ của Palmeiras hạnh phúc khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho Real ở mùa này và anh tiết lộ những chỉ đạo chiến thuật từ HLV Mourinho: "Ông ấy bảo tôi hãy ra sân và tận hưởng trận đấu, và kèm chặt người mà tôi phải kèm, đó là cầu thủ số 3 của họ. Và tôi đã làm đúng như vậy”.

Vừa kết thúc thời gian cho mượn tại CLB Lyon của Pháp (ở Ligue 1), tiền đạo này hiện vẫn còn hợp đồng với Bernabeu đến tháng 6-2030. Nhưng anh đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ 2 đội bóng lớn ở Serie A là AC Milan và cả Roma.

Tuy nhiên, ESPN đưa tin rằng Chủ tịch Florentino Perez và cả BLĐ Bernabeu hoàn toàn phản đối việc cho phép Endrick ra đi sớm, với chính quyết tâm của Mourinho là tạo ra cơ hội thi đấu nhiều hơn cho cầu thủ trẻ này ở đội 1.

Trước tương lai vẫn còn đặt trong dấu chấm hỏi, Endrick lên tiếng giải thích: “Tôi sống trong từng ngày một. Nếu tôi phải ra đi vào tháng Giêng, tôi sẽ ra đi, và ngược lại. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Chúa mách bảo. Tôi rất biết ơn Mourinho. Ông là một trong những HLV đầu tiên thực sự đã nói chuyện với tôi. Tôi tin tưởng ông ấy hết lòng. Khi ở đây, nhiệm vụ của tôi không phải chơi để giúp HLV giành chiến thắng, mà vì Real. Nhưng vì tất cả những gì ông đang làm cho tôi, tôi sẽ chiến đấu hết mình vì ông và vì Real”.

Chính Mourinho cũng khẳng định ông cần Endrick: “Hãy quên chuyện đó đi, quên đi. Hãy quên bất kỳ CLB nào quan tâm. Tốt hơn hết họ nên ngồi xuống, nếu không sẽ mệt mỏi vì chờ đợi. Cậu ấy là một cầu thủ tôi yêu quý, với tiềm năng đáng kinh ngạc. Endrick rất quan trọng với CLB. Bất kỳ ai quan tâm đến cậu ấy phải đối mặt với một cuộc chiến cam go với tôi, bởi vì tôi tin rằng cậu ấy không cần phải ra đi theo dạng cho mượn, sẽ thành công vang dội ở đây”.

Đ.Hg.