AS Roma - Real Madrid: Thử thách cam go chờ đón thầy trò Mourinho

AS Roma đã trải qua 6 vòng Serie A mùa này dưới sự dẫn dắt của Gian Piero Gasperini có 4 trận thắng, 2 trận hòa, chưa để thua trận nào, ghi 14 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Chất lượng của đội bóng nước Ý là thử thách cho đoàn quân Real Madrid của Mourinho ở UEFA Champions League (2 giờ, ngày 15-10).

Roma là đối thủ khó chịu với Real của Mourinho (Ảnh: THX)

Roma hiện sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (npxG), số bàn thắng không tính phạt đền cao thứ 2, cả số bàn thua không tính phạt đền ít nhất, chỉ số đe dọa kỳ vọng từ các đường chuyền (xT) cao nhất, và thời gian nắm giữ lợi thế dẫn bàn nhiều thứ 2 tại Serie A mùa này.

Không phải tự nhiên Roma cùng với Inter Milan và Lazio (đều có 5 trận thắng, 1 trận hòa) đang sở hữu thành tích bất khả chiến bại, xếp đầu trên Bảng xếp hạng mùa này của Serie A. Hồi đầu tuần, HLV Cesc Fabregas của Como từng thể hiện sự vui mừng khi cầm chân Roma của Gasperini.

Roma tạo ra 12,8 bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (npxG), trung bình là 2,14 bàn/trận, đứng thứ 2 tại Serie A. Họ đã ghi được 14 bàn thắng không tính phạt đền, con số gần như trùng khớp với chất lượng các cơ hội tạo ra (với các chiến thắng ấn tượng 4-0 trước đối thủ Fiorentina, Lecce).

Về phòng ngự, Roma chỉ để lọt lưới 3 bàn không tính phạt đền, ít hơn 3,9 bàn so với kỳ vọng từ các cú sút đối thủ. Chuỗi phòng ngự tốt nhất của họ diễn ra 2 vòng đầu, chỉ để đối phương đạt 0,70 npxG/trận. Đáng chú ý, các trung vệ nhận bóng ở khoảng cách trung bình cách khung thành nhà tới 44,8m - chỉ số cao nhất Serie A.

Roma còn đạt tỷ lệ kiểm soát thế trận phần sân đối phương tới 61,5% - đứng thứ 4 Serie A. Họ áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng ở phần sân đối thủ trong 5/6 trận.

Về phần Real Madrid, thầy trò HLV Mourinho đang xếp hạng 4 La Liga với thành tích khá chật vật khi đã thua 2 trận (Real Betis 0-1, Atletico Madrid 1-2) và mới thắng Villarreal với cách biệt tối thiểu trong thế thua người: Vinicius đã bị đuổi ở phút thứ 73.

Real sẽ mang đến Roma thiếu 4 gương mặt tiêu biểu là Eder Militao (chấn thương bắp chân), Ferland Mendy (chỉ có thể quay lại trong vài tuần tới), Raul Asencio (chưa chơi phút nào từ đầu mùa) và Rodrygo (chấn thương dây chằng chéo trước).

Với phong độ thăng hoa cùng lối chơi công thủ toàn diện, Roma có đủ cơ sở để khiến Real Madrid trải qua một đêm đầy sóng gió tại Olimpico. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn sở hữu những ngôi sao có thể định đoạt trận đấu chỉ trong khoảnh khắc, nhưng sự thiếu ổn định cùng những tổn thất lực lượng khiến chuyến làm khách này trở nên khó lường.

Nếu duy trì được sức ép và khả năng kiểm soát thế trận như tại Serie A, Roma hoàn toàn có thể khiến thầy trò Mourinho phải trắng tay rời thủ đô Italia.

Dự đoán 2-1.

Đ.Hg.