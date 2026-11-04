Hàng công 500 triệu USD của Liverpool: Bài toán khó cho HLV Iraola

Trận thua 0-1 ngay tại Anfield trước Arsenal không chỉ đứt chuỗi trận ấn tượng của Liverpool mà còn phơi bày sự trớ trêu: Hàng công trị giá hơn nửa tỷ USD đang rơi vào khủng hoảng hiệu suất trầm trọng tại Premier League.

Thống kê tệ ở giải quốc nội

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã dùng từ "phi thường" để mô tả chiến tích phòng ngự của đội khách, khi lần đầu tiên kể từ mùa giải 2003-04, Liverpool không thể tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào trên sân nhà trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh.

Và điều đó phơi bày bức tranh tương phản giữa khả năng gây áp lực và hiệu quả dứt điểm của Liverpool. Dù bị Kai Havertz chọc thủng lưới ở phút 16, Liverpool đã dồn ép đối thủ nghẹt thở. Trong hiệp một, họ có tới 28 lần chạm bóng trong vòng cấm Arsenal, con số cao nhất trong 45 phút đầu của một trận đấu Premier League trước Pháo thủ kể từ mùa 2008-09.

Sự bế tắc này là gáo nước lạnh dội vào kỳ vọng dành cho hàng công đắt giá bậc nhất châu Âu. Sau khi chi tổng cộng 354 triệu bảng (462 triệu USD) trong ba kỳ chuyển nhượng gần nhất để chiêu mộ Alexander Isak, Bradley Barcola và Florian Wirtz, cộng thêm bản hợp đồng Cody Gakpo trị giá 37 triệu bảng (49 triệu USD) từ năm 2023, bộ tứ tấn công chủ lực của Liverpool có tổng giá trị vượt mốc 500 triệu USD.

Trước cuộc tiếp đón Arsenal, hàng công này tưởng chừng đã tìm lại phong độ khi Isak ghi 6 bàn trong 7 trận Premier League gần nhất, Barcola in dấu giày vào 5 bàn thắng sau 4 trận, còn Wirtz dần bắt nhịp ở vị trí số 10. Thế nhưng trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Pháo thủ, cả ba đều mờ nhạt. Wirtz bị thay ra sớm với chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) khiêm tốn 0,06. Barcola hoàn toàn vô hại sau khởi đầu hứa hẹn; trong khi Isak chỉ có vỏn vẹn 26 lần chạm bóng và hoàn thành 12 đường chuyền suốt cả trận.

Sau 5 trận sân nhà tại Premier League mùa này, lữ đoàn đỏ mới chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng, bằng kỷ lục tệ nhất lịch sử câu lạc bộ ở giai đoạn này (tương đương mùa 1913-14 và 2012-13). Trong 3 trên 5 trận tại Anfield (gặp Fulham, Man City và Arsenal), đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn tịt ngòi.

Liverpool mới ghi được 11 bàn sau 9 vòng, kém tân binh Ipswich Town 2 bàn và chỉ nhỉnh hơn Man United của Michael Carrick đúng 1 bàn. Về chỉ số tạo cơ hội ghi bàn (big chances), Liverpool tụt xuống vị trí thứ 19 toàn giải khi chỉ có 7, khoảng cách quá xa so với đội dẫn đầu là Man City (32). Cùng thời điểm này ở mùa trước, dưới thời Arne Slot, Liverpool đứng thứ hai giải đấu với 24 cơ hội.

Liverpool cần thêm thời gian?

Nhưng điều thú vị là trái ngược hoàn toàn với diện mạo khắc khổ tại Premier League, Liverpool lại bùng nổ tại Champions League với 12 bàn thắng sau 3 trận gặp LASK, Villarreal và Atletico Madrid. HLV Andoni Iraola thừa nhận sự khác biệt xuất phát từ phong cách đối thủ và tính chất giải đấu - môi trường khiến những mẫu cầu thủ như Wirtz hay Barcola chưa thể liên tục thanh thoát.

Dù vậy, cần nhớ rằng Iraola mới chỉ trải qua 14 trận đấu trên ghế huấn luyện tại Anfield. Sự trở lại sắp tới của tiền đạo tuyển Pháp Hugo Ekitike sau chấn thương gân Achilles hứa hẹn sẽ mang đến thêm phương án tác chiến. Như tiền vệ Dominik Szoboszlai đã phát biểu sau trận đấu thua Arsenal: "Có những ngày chúng tôi cảm thấy mình ở trên đỉnh cao, nhưng cũng có những ngày tưởng như còn rất xa... Để đạt đến đỉnh cao luôn cần có thời gian".

Lời nguyền tại Thổ Nhĩ Kỳ

Dù phải thi đấu trên sân khách Chobani Stadium gặp Fenerbahce tại Champions League vào rạng sáng mai 5-11, Lữ đoàn Đỏ vẫn được siêu máy tính Opta đánh giá là ứng viên chiến thắng áp đảo với 59% xác suất lấy trọn 3 điểm.

Khác hẳn với đấu trường trong nước, đã có 7 cầu thủ khác nhau lập công cho Liverpool mùa này tại châu Âu (chỉ xếp sau Barcelona và Real Madrid với 8 cầu thủ). Bradley Barcola và Alexis Mac Allister dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội với mỗi người 3 pha lập công.

Về mặt lực lượng, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Ryan Gravenberch trong chuyến đi tới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này buộc chiến lược gia người Tây Ban Nha phải tính toán kỹ lưỡng cho tuyến giữa, nơi tài năng trẻ 19 tuổi Trey Nyoni cùng Dominik Szoboszlai đang dần được trao thêm trọng trách.

Mặc dù được đánh giá vượt trội về mặt chỉ số, tuy nhiên, Liverpool chưa từng thắng trên sân khách trước các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cúp C1/Champions League sau 6 lần hành quân (hòa 1, thua 5). Cả 4 chuyến làm khách gần nhất tới đây của đại diện nước Anh đều kết thúc bằng thất bại.

Đây là lần đầu tiên hai đội đụng độ nhau trong lịch sử. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đang trải qua chuỗi trận không thắng dài nhất lịch sử của họ tại Cúp C1/Champions League với 10 trận liên tiếp (hòa 4, thua 6).

HLV hiện tại của Fenerbahce là Dirk Kuyt, cựu danh thủ từng có 37 lần ra sân tại Champions League cho chính Liverpool (ghi 9 bàn, 5 kiến tạo), đứng trong top 12 cầu thủ ngoại quốc cống hiến nhiều nhất cho Liverpool tại đấu trường này.

HỒ VIỆT