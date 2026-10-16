Tư gia của Antony bị cướp, cầu thủ tại Tây Ban Nha bất an

Ngôi sao chạy cánh Antony của Real Betis vừa tiết lộ nhà riêng của anh tại Tây Ban Nha đã bị trộm đột nhập vào tối ngày 14-10, đúng lúc anh đang thi đấu trong trận thắng 3-2 của đội nhà trước Porto tại Champions League.

Antony và bài đăng tiết lộ sự việc.

Antony góp công giúp Real Betis đánh bại Porto, trong đó có pha kiến tạo để Cucho Hernandez gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, niềm vui của tiền đạo người Brazil không trọn vẹn khi anh phát hiện nhà riêng bị trộm đột nhập sau trận đấu. “Một đêm lẽ ra rất tuyệt vời lại kết thúc trong sự tức giận và thất vọng”, Antony chia sẻ trên mạng xã hội.

Cựu cầu thủ Man Utd thừa nhận khó diễn tả cảm giác khi không gian riêng tư bị xâm phạm. Theo anh, điều đáng sợ nhất không phải thiệt hại vật chất mà là cảm giác bất an ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Dù vậy, Antony khẳng định sự an toàn của gia đình luôn được đặt lên hàng đầu: “Không tài sản nào quý giá hơn mạng sống và sự bình yên của gia đình. Những gì mất đi có thể tìm lại, công việc và ước mơ vẫn tiếp diễn, còn khát vọng thành công vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Antony là ngôi sao thứ hai tại Tây Ban Nha trở thành nạn nhân của trộm cướp trong chưa đầy 48 giờ. Trước đó, thủ môn Peter Gulacsi của Villarreal cùng gia đình bị cướp có vũ trang, khiến anh vắng mặt ở trận thắng Napoli ngày 13-10. May mắn không ai bị thương. Dù đã trở lại tập luyện, Gulacsi vẫn mô tả sự việc là trải nghiệm kinh hoàng, gây chấn động tâm lý và khó chấp nhận.

Cuối tuần này, Real Betis đang đứng thứ 3 La Liga sẽ tiếp đón đội đầu bảng Barcelona, đối thủ hơn họ 5 điểm. Thầy trò HLV Manuel Pellegrini tự tin hướng đến màn so tài với nhà đương kim vô địch. Trong khi đó, Villarreal kỳ vọng sự trở lại của Gulacsi sẽ giúp đội bóng tiếp tục đà thăng tiến dưới thời tân HLV Inigo Perez khi tiếp đón Elche.

LINH SƠN