Mourinho và nghệ thuật tạo sức ép ngoài sân cỏ

Chỉ sau 10 trận đấu dẫn dắt Real Madrid, sự điềm tĩnh trong những ngày đầu của HLV Jose Mourinho đã nhanh chóng nhường chỗ cho phong cách đối đầu quen thuộc.

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Bầu không khí hòa nhã ngắn ngủi tại Bernabeu dường như đã khép lại. Jose Mourinho đang trở về với hình ảnh quen thuộc: cá tính mạnh mẽ, sắc sảo trong phát ngôn và sẵn sàng đối đầu để bảo vệ quan điểm của mình.

Mourinho liên tiếp lên tiếng về trọng tài và lịch thi đấu

Chỉ sau 10 trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã có những phát biểu hướng đến nhiều đối tượng, từ trọng tài, Ban kỷ luật, ban tổ chức La Liga, giới truyền thông cho đến các học trò và CĐV Real Madrid.

Hình ảnh ấy gợi nhớ đến “Người Đặc Biệt” năm nào, một HLV thường xuyên sử dụng các buổi họp báo để bày tỏ quan điểm, gây sức ép và phản ứng trước những vấn đề liên quan đến đội bóng.

Trong phòng họp báo tại Stadio Olimpico ở Rome, sau chiến thắng ngược dòng với 3 bàn thắng trong 7 phút cuối của Real Madrid, Mourinho hướng sự chú ý đến án phạt cấm thi đấu 4 trận của Vinicius Junior. Quyết định này được công bố chỉ 2 giờ trước giờ bóng lăn, khi xe buýt chở Real Madrid đang trên đường đến sân vận động.

Mourinho dẫn một câu ngạn ngữ Bồ Đào Nha đầy châm biếm: “Con mèo giấu mình nhưng để lòi đuôi. Giờ thì con mèo chẳng buồn giấu nữa, nó đã trơ trẽn bước ra ánh sáng”. Ông cho rằng người ta đang cố tình “giết chết một cầu thủ hai giờ trước trận đấu”.

Không dừng lại ở đó, Mourinho tiếp tục chỉ trích lịch thi đấu La Liga khi Real Madrid phải làm khách trên sân Mestalla của Valencia vào thứ Bảy, ngay sau chuyến hành quân đến Athens vào đêm thứ Tư tuần sau. Lịch trình này khiến đội bóng có chưa đầy 72 giờ hồi phục giữa hai trận đấu.

Sau 25 năm làm việc ở bóng đá đỉnh cao, Mourinho vẫn thường xuyên đặt câu hỏi về những quyết định mà ông cho là bất lợi đối với đội bóng của mình. Những lời giải thích liên quan đến bản quyền truyền hình hay việc sắp xếp lịch thi đấu cũng không khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha hài lòng.

Bảo vệ học trò nhưng không né tránh những lời chỉ trích

Bên cạnh việc phản ứng trước những sức ép bên ngoài, Mourinho cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ các học trò. Khi Kylian Mbappe hứng chịu làn sóng chỉ trích sau kỳ nghỉ, ông cáo buộc giới truyền thông cố tình kích động những tiếng la ó trên khán đài Bernabeu.

Tuy nhiên, Mourinho không ngần ngại nhắc nhở cầu thủ khi cần thiết. Ông dùng từ “ngây thơ” để chỉ ra sự non nớt của các cầu thủ trẻ, đồng thời nghiêm khắc cảnh báo Raul Asencio sau vụ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Với CĐV Real Madrid, ông mong muốn họ hành xử công bằng và thông minh hơn trước những tiếng la ó nhắm vào Vinicius.

Những tranh cãi với giới trọng tài cũng tiếp tục xuất hiện. Mourinho đặt dấu hỏi về các quyết định việt vị sít sao trong trận gặp Villarreal, việc bổ nhiệm trọng tài Ortiz Arias thiếu kinh nghiệm quốc tế ở trận derby Madrid, cũng như vai trò của trọng tài VAR Trujillo Suarez, người từng nhiều lần điều hành các trận đấu của Real Madrid.

Những phản ứng này khiến Mourinho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Với những người từng theo dõi ông trong nhiều năm, đây không phải điều xa lạ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng với những phát biểu thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi về công tác trọng tài, lịch thi đấu và cách đối xử với đội bóng.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn đang trong quá trình hoàn thiện lối chơi và phải đối mặt với không ít sức ép. Những phát biểu của Mourinho cho thấy ông tiếp tục lựa chọn cách phản ứng công khai trước các vấn đề mà mình cho là bất hợp lý.

Sau 10 trận đấu, Mourinho đã tạo ra nhiều cuộc tranh luận bên ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, tác động của những phát biểu này đến tinh thần cầu thủ và thành tích của Real Madrid vẫn cần thêm thời gian để đánh giá. Trước mắt, đội bóng của ông còn nhiều trận đấu quan trọng, trong khi những vấn đề liên quan đến lịch thi đấu, trọng tài và phong độ cầu thủ vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

HỒ VIỆT