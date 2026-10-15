Real Madrid ngược dòng không tưởng trong ngày thành Rome yêu quý Mourinho

Có một khung cảnh kỳ lạ và đầy cảm xúc vừa diễn ra trên khán đài Stadio Olimpico: Từ những phút đầu tiên của cuộc đối đầu giữa AS Roma và Real Madrid, hàng vạn CĐV chủ nhà đã cất cao tiếng hát hô vang tên của vị HLV trưởng bên phía đối phương: Jose Mourinho.

Mbappe ghi bàn trong trận thắng AS Roma 4-3. Ảnh THX

Trong bóng đá đỉnh cao, việc các CĐV dành tình cảm nồng nhiệt cho chiến lược gia đang dẫn dắt đối thủ là điều vô cùng hiếm hoi. Nhưng tại một nửa thành Rome mang sắc áo bã trầu, "Người đặc biệt" chưa bao giờ là một kẻ xa lạ.

Tình yêu cuồng nhiệt và nỗi tiếc nuối chưa nguôi

Giai đoạn dẫn dắt AS Roma từ tháng 5-2021 đến tháng 1-2024 của Mourinho đã để lại những dấu ấn không thể xóa mờ. Ông đã giải cơn khát danh hiệu kéo dài 14 năm cho đội bóng thủ đô Italy bằng chức vô địch Europa Conference League năm 2022, rồi tiếp tục đưa họ vào tới trận chung kết Europa League ở mùa giải kế tiếp.

Như Tonino Cagnucci – Giám đốc tờ báo dành riêng cho Roma Il Romanista – từng nhận định, giữa Mourinho và cộng đồng Romanista là "mối tình từ cái nhìn đầu tiên" nhờ cá tính mạnh mẽ và sự tận tụy của ông. Quyết định sa thải ông vào giữa mùa giải 2023-24 bị nhiều CĐV coi như một sự phản bội, và ngày ông trở lại Olimpico trên băng ghế huấn luyện Real Madrid là dịp để người Rome trao đi tất cả sự tri ân cùng tình yêu thương còn dở dang.

Mourinho trong ngày trở lại Rome. Ảnh THX

Cơn cuồng phong tại Olimpico và cú đúp của Malen

Tuy nhiên, trên thảm cỏ Olimpico, đội bóng của HLV Gian Piero Gasperini không hề có ý định nhượng bộ người cũ. Roma nhập cuộc tràn đầy hưng phấn và sớm vươn lên dẫn trước ở phút 20 nhờ cú dứt điểm ngoài vòng cấm đập chân đổi hướng của Marten de Roon. Dù Kylian Mbappe nhanh chóng gỡ hòa 1-1 ở phút 24 – đánh dấu cột mốc trận đấu thứ 100 tại Champions League và lần thứ 500 in dấu giày vào bàn thắng trong sự nghiệp cấp CLB – Roma vẫn là đội thi đấu thanh thoát và hiệu quả hơn trong phần lớn thời gian.

Bước sang hiệp hai, tiền đạo Donyell Malen trở thành ác mộng đối với hàng thủ Real Madrid khi liên tiếp ghi hai bàn thắng ở các phút 50 và 56, nâng tỷ số lên 3-1 cho Roma. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 của Malen xuất phát từ pha xử lý bất cẩn của Vinicius Junior bên hành lang phải – nơi cầu thủ người Brasil tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp.

Cơn thịnh nộ của "Người đặc biệt" và quyết định ngoạn mục

Chứng kiến sai lầm lố bịch từ học trò, Mourinho thể hiện sự tức giận công khai ngay đường biên. Sau trận đấu, ông thẳng thắn tuyên bố: "Bàn thua thứ ba mà chúng tôi phải nhận thật lố bịch. Ở đẳng cấp này, chúng tôi không thể để thủng lưới như vậy". Chỉ hai phút sau bàn thua, Mourinho đưa ra quyết định trừng phạt: rút Vinicius rời sân để thay bằng Endrick. Vinicius rời sân với vẻ mặt hầm hờ, vung tay phản đối đầy thất vọng.

Nhưng chính những điều chỉnh nhân sự quyết đoán của Mourinho đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Cùng với Endrick, ông lần lượt tung Arda Guler, Carlos Espi và Bernardo Silva vào sân. Sự xuất hiện của Guler mang lại tính đột biến cao với hai đường kiến tạo quyết định từ các quả phạt góc và tạt bóng.

Khi trận đấu bước sang phút 82, Real Madrid vẫn bị dẫn 1-3 và tưởng chừng như đã cầm chắc thất bại. Nhưng DNA ngược dòng huyền thoại của Kền kền trắng dưới bàn tay chèo lái của Mourinho một lần nữa phát huy tác dụng. Phút 83, tiền đạo trẻ Carlos Espi đá nối cận thành rút ngắn tỷ số xuống 2-3 sau cú đánh đầu bị cản phá của Endrick. Chỉ 2 phút sau, chính Endrick bật cao đánh đầu không ai kèm từ quả phạt góc của Guler để gỡ hòa 3-3.

Guler ăn mừng bàn thắng cùng Endrick. Ảnh THX

Đỉnh điểm của kịch tính diễn ra ở phút 89, khi cựu trung vệ của chính Roma là Antonio Rudiger tung cú vô-lê đập đất hạ gục thủ thành Pierluigi Gollini, ấn định chiến thắng 4-3 ngoạn mục cho Real Madrid. Theo thống kê của Opta, Real Madrid trở thành đội bóng lội ngược dòng thắng trận muộn nhất lịch sử Champions League khi bị dẫn trước từ 2 bàn trở lên kể từ phút 82.

Trận cầu khép lại với bầu không khí ngổn ngang xúc cảm tại Olimpico. Người dân Rome hô vang tên Mourinho trước giờ bóng lăn vì nỗi nhớ và sự trân trọng quá khứ. Nhưng khi tiếng còi chót vang lên, chính Mourinho – với bản lĩnh già rơ cùng thứ bóng đá thực dụng, tàn nhẫn – lại dội một gáo nước lạnh buốt giá lên trái tim của những người yêu mến ông.

Rome vẫn nhớ Mourinho, và trong đêm Champions League điên rồ ấy, "Người đặc biệt" đã cho thấy vì sao ông được nhớ nhiều đến vậy.

HỒ VIỆT