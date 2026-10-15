PSG đánh gục Man City trong đêm Champions League siêu thực

Trong trận đấu sân nhà đầu tiên kể từ khi phán quyết “có tội”, Man City đã không thể chịu nổi sức mạnh vũ bão từ nhà vô địch PSG dù Haaland lập cú đúp chào mừng sự trở lại của Pep Guardiola.

Không khí tại Etihad chìm trong bầu không khí ngột ngạt của sự u uất lẫn kiêu hãnh giận dữ. Tiếng la ó điếc tai dội xuống khi bản nhạc giao hưởng Champions League vang lên, cùng tấm biểu ngữ khổng lồ "City Till I Die" được kéo lên như một lời thách thức chông chênh trước tương lai bất định.

Trên khán đài VIP, Pep Guardiola xuất hiện trong chiếc mũ nồi phẳng, lặng lẽ quan sát như một nhân vật bước ra từ bộ phim The Godfather. Dưới sân, đội bóng cũ của ông bước vào cuộc quyết đấu với PSG – hai "gã khổng lồ" đại diện cho hai quốc gia dầu mỏ vốn đã và đang định hình lại bản đồ bóng đá châu Âu.

Cơn cuồng phong Paris và sự sụp đổ lịch sử trong hiệp một

Dù Man City nỗ lực nhập cuộc bằng sự chủ động, nhà ĐKVĐ châu Âu PSG dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique nhanh chóng chứng tỏ vì sao họ đang là thế lực thống trị tuyệt đối. Khi Khvicha Kvaratskhelia ngồi dự bị, Desire Doue được trao cơ hội bên hành lang trái và lập tức biến trận đấu thành sân diễn cá nhân.

Phút 14, từ một đợt phản công chớp nhoáng, Doue ngoặt bóng từ cánh trái rồi tung cú dứt điểm chìm hiểm hóc hạ gục Donnarumma. Chỉ 99 giây sau, sự phối hợp mê hoặc giữa Doue và Ousmane Dembele kết thúc bằng cú đánh đầu cận thành của chân sút người Pháp, nhân đôi cách biệt. Đến phút 32, Vitinha tung cú sút một chạm uy lực từ mép vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0.

Màn trình diễn rực rỡ của PSG đã biến 45 phút đầu tiên thành cơn ác mộng cho Man City. Theo dữ liệu Opta, PSG đã sút trúng đích tới 7 trong số 10 cú dứt điểm ở hiệp một. Đây là lần đầu tiên Man City để thủng lưới 3 bàn trong hiệp 1 tại sân nhà ở một giải đấu chính thức kể từ tháng 11-2015 (khi thua Liverpool 1-4), và là lần đầu bị dẫn trước 3 bàn sau hiệp một tại Etihad kể từ tháng 1-2012. Cá nhân Dembele cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Champions League cho PSG.

Diễn biến theo đồ họa Opta

Cuộc trỗi dậy nghẹt thở và kỷ lục của Haaland

Không chấp nhận thảm bại trong một đêm bóng đá đầy kiêu hãnh, HLV Enzo Maresca thực hiện 3 sự thay đổi người ngay sau giờ nghỉ. Man City lập tức tràn lên với tinh thần "nổi loạn" cuồng nhiệt.

Phút 53, từ quả tạt của cầu thủ vào thay người Iliman Ndiaye, Erling Haaland bật cao đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Dù Maghnes Akliouche tái lập khoảng cách 3 bàn cho PSG sau sai lầm xử lý bóng của Donnarumma – người lóng ngóng đẩy bóng xoáy ngược vào lưới nhà – Man City vẫn không dừng bước.

Phút 68, Haaland đón đường chuyền dọn cỗ của Ayyoub Bouaddi để hoàn tất cú đúp, thu hẹp tỷ số xuống 2-4. Với bàn thắng đầu tiên trong trận đấu, tiền đạo người Na Uy đã chính thức vượt qua Sergio Aguero để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Man City tại đấu trường Champions League. Haaland hiện đã sở hữu 61 bàn thắng sau 60 trận tại Champions League, trong đó có 38 bàn sau 41 trận trong màu áo Man City (ảnh minh họa).

Chỉ số Opta ghi nhận Man City đã tung ra tổng cộng tới 27 cú sút, đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.57 – trong đó riêng hiệp hai chiếm 1.78 xG. Đội chủ nhà tạo ra áp lực nghẹt thở với 52 lần chạm bóng trong vòng cấm PSG. Haaland thậm chí đã dứt điểm dội xà ngang và bị cản phá xuất thần trên vạch vôi. Đội khách có cơ hội kết thúc trận đấu bằng bàn thắng thứ 5 nhưng Donnarumma đã xuất sắc cản phá quả phạt đền của Ferran Torres.

Thất bại 2-4 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các cúp Châu Âu, Manchester City chịu tới 4 bàn thua ngay tại thánh địa Etihad. Trong khi đó, PSG khẳng định vị thế ứng viên số một khi ghi tới 10 bàn chỉ sau 2 trận đầu vòng bảng Champions League mùa này.

Trận đấu là một bữa tiệc bóng đá thượng hạng với 6 bàn thắng, cùng tấm gương phản chiếu thực tại nghiệt ngã: PSG đã hoàn thiện thành cỗ máy chiến thắng kiệt xuất, còn Man City, giữa cơn giông bão pháp lý và tương lai bất định, chỉ còn biết bám lấy sự kiêu hãnh đầy u uất để tiếp tục chiến đấu.

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