Đại chiến Man City - PSG: Cuộc chạm trán đỉnh cao trong bóng tối hoài nghi

Màn so tài tại Etihad rạng sáng 15-10 (giờ Việt Nam) là cuộc gặp giữa hai thế lực hàng đầu châu Âu, được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính của UAE, Qatar, diễn ra trong hoài nghi ngoài sân cỏ và sự bất định về tương lai.

Bản lĩnh tại Etihad

Man City bước vào cuộc tiếp đón PSG ngay sau chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool tại Anfield. Màn trình diễn áp đảo này diễn ra trong bối cảnh CLB vừa bị tuyên “có tội” bởi Premier League để đối diện với nguy cơ bị trừ điểm nặng nề hoặc trục xuất khỏi giải đấu khiến suất tham dự Champions League trong tương lai của họ bị đặt dưới dấu hỏi lớn.

HLV Enzo Maresca và đội trưởng Ruben Dias đều khẳng định toàn đội đã học cách gạt bỏ những "tiếng ồn" dư luận để tập trung tối đa vào chuyên môn trên sân cỏ.

HLV Maresca thừa nhận: "Nếu đây là kỳ Champions League cuối cùng của chúng tôi trong một khoảng thời gian, tôi cũng không biết nữa. Nhưng điều duy nhất chúng tôi có thể làm là cống hiến hết mình trên sân thi đấu".

Dù bị bất lợi về mặt tâm lý, thì siêu máy tính Opta vẫn đánh giá cao Man City nhờ lợi thế sân nhà với 44,1% cơ hội chiến thắng, so với 32,0% của PSG (tỷ lệ hòa là 23,9%). Bên cạnh đó, tiếng nói lịch sử của ủng hộ đội chủ nhà: Trong 8 lần chạm trán trước đó, Man City chiếm ưu thế với 4 chiến thắng (hòa 2, thua 2) và duy trì thành tích bất bại trên sân nhà Etihad (thắng 3, hòa 1).

Dù vậy, PSG dưới sự chèo lái của HLV Luis Enrique đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp bất bại trước các đội bóng Anh (thắng 7, hòa 2). Nếu tiếp tục không thua tại Etihad, PSG sẽ trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử Cúp C1 chạm mốc 10+ trận liên tiếp bất bại trước các đại diện Premier League, chỉ sau kỷ lục 11 trận của Real Madrid (giai đoạn 2011–2017).

Màn chạm trán nảy lửa ở tuyến giữa

Niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Man City tiếp tục gọi tên Erling Haaland. Chân sút người Na Uy hiện đã có 36 bàn thắng sau 40 lần ra sân tại Champions League cho Man City. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn thắng ở trận đấu này, Haaland sẽ chính thức vượt qua huyền thoại Sergio Aguero (36 bàn sau 64 trận) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City tại đấu trường Cúp C1. Tính từ mùa giải 2019-20 đến nay, Haaland đã ghi tới 42 bàn thắng sau 39 trận đấu ở vòng bảng/vòng phân hạng.

Bên cạnh hàng công, điểm nóng quyết định cục cục trận đấu sẽ nằm ở khu vực trung tuyến. Tiền vệ Vitinha của PSG đang chứng minh vị thế hàng đầu châu Âu khi dẫn đầu Champions League từ mùa giải trước về số đường chuyền hoàn thành (1.703 lần), đường chuyền xé rào (327 lần) và số lần thu hồi bóng (106 lần). Đối đầu với tuyến giữa hùng mạnh của PSG sẽ là bộ đôi Enzo Fernandez và Elliot Anderson bên phía Man City.

Tân binh Anderson, người được mang về để khỏa lấp khoảng trống của Rodri sau khi cầu thủ này chuyển sang Barcelona, vừa có trận đấu rực rỡ trước Liverpool với 100 lần chạm bóng, 71/78 đường chuyền chính xác và 11 lần thắng tranh chấp. Ngoài ra, tiền vệ người Pháp, Rayan Cherki cũng mang đến sự đột biến cao khi đạt trung bình 4,1 đường chuyền xé rào mỗi 90 phút.

PSG và bài toán phụ thuộc vào "đội hình A"

PSG khởi đầu chiến dịch tìm kiếm chức vô địch thứ 3 liên tiếp bằng chiến thắng vùi dập 6-1 trước Slovan Bratislava, trong đó Ousmane Dembele điền tên mình vào lịch sử đội bóng khi cán mốc 31 lần đóng góp vào bàn thắng (20 bàn, 11 kiến tạo) sau 41 trận C1/Champions League. Đội bóng thủ đô nước Pháp thể hiện lối chơi kiểm soát áp đảo (trung bình 72,1% thời lượng kiểm soát bóng) cùng khả năng vây ráp tầm cao xuất sắc (14 lần thu hồi bóng tầm cao).

Tuy nhiên, PSG đang bộc lộ những rạn nứt về chiều sâu lực lượng. Trong kỳ chuyển nhượng hè, PSG đã chi hơn 150 triệu euro để mang về Ferran Torres, Maghnes Akliouche và Mika Godts nhằm xây dựng "đội hình B" xoay tua tại Ligue 1.

Dù vậy, ở trận thắng 3-1 trước Le Mans cuối tuần qua, dàn tân binh trăm triệu EUR đã thi đấu bế tắc, buộc HLV Luis Enrique phải tung nòng cốt "đội hình A" gồm Kvaratskhelia, Vitinha, Fabian Ruiz và Doue vào sân ở hiệp hai để giải quyết trận đấu. Việc "đội hình B" chưa thể tạo ra sự an tâm đang vô tình tạo bào mòn sức lực các trụ cột trước chuyến làm khách giông bão tới Etihad.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Marc Guehi, Dias, Josko Gvardiol, Elliot Anderson, Enzo , Rayan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Erling Haaland. Paris Saint-Germain: Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Dembee.

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