HLV Maresca của Man City: "Chúng tôi đã ở rất gần trình độ PSG"

Thất bại 2-4 trước nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain ngay tại Etihad không thể làm dập tắt niềm tin của HLV Enzo Maresca dù đội nhà phải nhận 3 bàn thua chóng vánh trong hiệp một.

Thay vì tỏ ra thất vọng hay né tránh, Enzo Maresca không ngần ngại bày tỏ sự hào hứng trước phong cách chơi bóng của cỗ máy chiến thắng dưới trướng Luis Enrique.

Ông đánh giá cao sự dũng cảm và linh hoạt trong cách vận hành của đội bóng nước Pháp: "Tôi thực sự thích thi đấu với PSG. Họ rất dũng cảm. Tôi biết cách họ muốn gây áp lực, họ đá 1 kèm1, họ rất linh hoạt và tôi nghĩ chúng tôi đã ở đó... Cảm giác của tôi là chúng tôi đã ở rất gần trình độ của họ".

Thuyền trưởng người Italy của Man City thừa nhận hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng hai phút đầu trận đã tạo ra những chệch choạc tâm lý nhất định cho các học trò. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ trong hiệp hai – thời điểm Man City vùng lên dồn ép và dội tới 27 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương – chính là minh chứng rõ nét cho năng lực cạnh tranh đỉnh cao của đội chủ nhà.

"Trong hiệp hai, chúng tôi đã làm đủ tốt để xứng đáng nhận được nhiều hơn một kết quả như thế này. Bản thân Luis Enrique cũng nói với tôi khi trận đấu kết thúc rằng họ đã khá may mắn", Maresca chia sẻ.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu nằm ở nửa đầu hiệp một, nơi PSG tạo nên thế trận áp đảo toàn diện. Chỉ trong khoảng 17 phút bùng nổ, Doue, Ousmane Dembele và Vitinha đã lần lượt ghi bàn, bên cạnh cú dứt điểm trúng cột dọc của Achraf Hakimi.

Cựu danh thủ Steven Gerrard đã ví von đây là "màn triển lãm bóng đá đỉnh cao kéo dài 31 phút" và nhận xét đó là thứ bóng đá hay nhất mà ông từng chứng kiến trong nhiều năm. Đồng quan điểm, cựu danh thủ Anh khác là Owen Hargreaves gọi đó là một "bài học bậc thầy" về kỹ thuật trước đội bóng vừa thắng cả 6 trận đầu mùa tại Ngoại hạng Anh.

Sự sụp đổ nhanh chóng khiến Man City nhận cột mốc đáng quên: lần đầu tiên họ để thủng lưới 3 bàn trên sân nhà ngay trong hiệp một ở một giải đấu chính thức kể từ thất bại trước Liverpool của Jurgen Klopp vào tháng 11-2015.

Phân tích về nguyên nhân Man City bị ngợp, Steven Gerrard chỉ ra rằng Man City bị thất thế về quân số ở khu vực trung tuyến với vị trí của Rayan Cherki, tạo điều kiện để tuyến giữa PSG làm chủ nhịp độ. Dẫu vậy, hiệp hai đã ghi nhận sự điều chỉnh mạnh mẽ từ HLV Enzo Maresca.

Dưới sự chứng kiến của cựu HLV Pep Guardiola – người lần đầu tiên trở lại Etihad kể từ khi chia tay CLB vào tháng 5 – Man City đã đẩy cao đội hình tấn công liều lĩnh. Màn đáp trả mãnh liệt này khiến HLV Luis Enrique của PSG phải thừa nhận Man City đã gây ra "mớ rắc rối khổng lồ" và PSG đã phần nào may mắn khi bảo toàn được chiến thắng.

HỒ VIỆT