Vinicius Junior: Ai mới là nạn nhân?

Từ án phạt cấm thi đấu 4 trận đầy tranh cãi, màn trình diễn mờ nhạt, đến việc tuyên bố mình là mục tiêu của các trọng tài, ngôi sao của Real Madrid đang là tâm điểm của tranh luận: Liệu anh có thực sự là nạn nhân?

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Tiếng kêu cứu từ 500 pha phạm lỗi

Sau chiến thắng kịch tính 4-3 của Real Madrid trước AS Roma tại Champions League, Vinicius Junior đã không ngần ngại công khai chỉ trích cung cách cầm còi của các trọng tài. N

gôi sao 26 tuổi cho rằng anh đang trở thành "mục tiêu" bị trừng phạt thiếu công bằng, đồng thời lên tiếng đòi hỏi sự bảo vệ dành cho những cầu thủ mang lại sự đột biến như anh, Lamine Yamal (Barcelona) hay Julian Alvarez (Atletico Madrid).

Vinicius dẫn chứng rằng mình đã phải chịu đựng khoảng 500 cú tắc bóng và pha phạm lỗi từ đối phương, nhưng các trọng tài chỉ rút ra vỏn vẹn 5 tấm thẻ đỏ cho người phạm lỗi. Trong khi đó, các tấm thẻ vàng lại liên tục dội ngược về phía Vinicius và các cầu thủ tấn công. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi anh nhận án phạt cấm thi đấu 4 trận tại La Liga sau tấm thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi kéo tóc đối thủ và phản ứng với trọng tài trong trận đấu cuối tuần qua.

Cả Vinicius lẫn HLV Jose Mourinho đều bày tỏ sự phẫn nộ trước thời điểm công bố án phạt. Quyết định bị treo giò 4 trận được thông báo khi chiếc xe bus của Real Madrid đang trên đường tiến vào sân Olimpico ở Rome, chỉ vỏn vẹn hai giờ trước giờ thi đấu Champions League. Án phạt này khiến Vinicius vắng mặt ở trận "Siêu kinh điển" El Clasico gặp Barcelona.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Vinicius trong trận đấu với Villareal. ẢNH THX

Hay nạn nhân của chính phong độ chạm đáy?

Tuy nhiên, những chỉ trích hướng về phía Vinicius không phải là không có cơ sở. Màn trình diễn trên sân cỏ của tiền đạo người Brazil mới là điều khiến người hâm mộ Real Madrid lo ngại nhất.

Trong trận gặp Roma, Vinicius đã thiết lập một cột mốc buồn chưa từng có trong sự nghiệp: lần đầu tiên sau 310 lần đá chính cho Real Madrid, anh không tung ra được bất kỳ cú sút nào và cũng không thực hiện nổi một lần lừa bóng.

Trong gần 60 phút góp mặt trên sân trước khi bị HLV Mourinho rút ra nhường chỗ cho Endrick, Vinicius chỉ có vỏn vẹn 22 lần chạm bóng và thậm chí mắc sai lầm để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ hai của Real Madrid khiến Mourinho tức giận.

Mùa này, Vinicius chỉ nỗ lực lừa bóng 4,68 lần trung bình mỗi 90 phút, bằng một nửa so với con số 9,43 lần ở mùa giải 2022-23. Tính trên mọi đấu trường cho CLB và tuyển Brazil, từ sau World Cup 2026 đến này, anh mới chỉ ghi được 2 bàn thắng (1 cho Real, 1 cho Brazil trong trận giao hữu với Australia). Tại La Liga, sau 731 phút thi đấu, Vinicius mới đóng góp 1 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Bảng so sánh chỉ số chuyên sâu qua các mùa giải

Chỉ số thống kê

Mùa giải hiện tại (2026-27)

Mùa giải trước / Các mùa trước

Số lần nỗ lực rê bóng / 90 phút

4,68 lần

9,43 lần (Mùa 2022-23, gấp đôi hiện tại)

Số lần rê bóng thành công / 90 phút

1,97 lần

3,71 lần (Mùa 2022-23)

Tỷ lệ rê bóng thành công

42,1%

Thấp hơn về mặt tỷ lệ % dù số lần qua người nhiều hơn

Bàn thắng & Kiến tạo (La Liga)

1 bàn, 3 kiến tạo (sau 731 phút)

5 bàn, 4 kiến tạo (10 trận đầu mùa trước)

Hiệu suất đóng góp bàn thắng

182 phút / bàn hoặc kiến tạo

132,8 phút / bàn hoặc kiến tạo (Mùa trước)

Tổng bàn thắng (CLB & ĐTQG)

2 bàn (1 cho Real Madrid, 1 cho Brazil)

Luôn kết thúc mùa giải với số bàn thắng nhiều hơn kiến tạo



Vinicius công khai thừa nhận đang trải qua giai đoạn khó khăn và tức giận với chính bản thân vì không thể cống hiến phong độ tốt nhất. "Khi mới đến đây, nhiều người đã chế giễu tôi, nhưng rốt cuộc tôi đã ghi hơn 100 bàn thắng cho Real Madrid", Vinicius nhắc lại quá khứ để khẳng định bản lĩnh. Anh tự tin cam kết: "Vini luôn luôn trở lại, và tôi không có chút nghi ngờ nào rằng mình sẽ sớm tìm lại phiên bản tốt nhất".

HLV Jose Mourinho cũng thấu hiểu tâm lý học trò và cho rằng sự bực bội của Vinicius khi bị thay ra là tâm lý bình thường của một ngôi sao khao khát cống hiến. Án phạt cấm thi đấu 4 trận tại La Liga hóa ra lại hay, Vinicius vẫn đá Champions League nhưng quãng thời gian nghỉ cần thiết để nhìn lại chính mình, tiết chế cảm xúc và tìm lại nguồn năng lượng bùng nổ quen thuộc

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