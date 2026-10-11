Vinicius nhận thẻ đỏ vì giật tóc, Mourinho hủy họp báo

HLV Jose Mourinho đã không xuất hiện tại buổi họp báo sau khi Real Madrid đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0 trên sân Santiago Bernabeu vào ngày 10-10.

Real Madrid giành chiến thắng nhưng niềm vui không trọn vẹn. Ảnh: THX

Tấm thẻ đỏ dành cho Vinicius Junior trong hiệp 2 đã trở thành tâm điểm bàn tán sau trận đấu, khiến Mourinho vô cùng tức giận trước quyết định này. Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, ông không muốn phát biểu trước truyền thông sau trận đấu vì muốn tiếp tục được chỉ đạo trực tiếp bên đường biên trong 2 trận đấu tiếp theo tại La Liga.

Mourinho tin rằng nếu tham dự họp báo, mình sẽ phải nhận án cấm chỉ đạo ở các trận đấu sắp tới tại La Liga - đặc biệt là trận El Clasico đầu tiên của mùa giải tại Camp Nou ngày 25-10.

Tấm thẻ đỏ đã chiếm sóng các tiêu đề tin tức sau màn trình diễn mờ nhạt của Real Madrid, nhưng rõ ràng là nếu buổi họp báo diễn ra theo kế hoạch, Mourinho cũng sẽ chẳng mấy khi đề cập đến chuyên môn trận đấu. Cũng giống như trận gặp Atletico Madrid, trọng tâm chú ý của ông chắc chắn sẽ dồn vào tình huống thẻ đỏ đó.

Dù Mourinho thận trọng tránh rủi ro, thì nguy cơ Vinicius phải vắng mặt ở trận cầu đinh vòng 10 La Liga là rất cao vì màn giật tóc khó coi với đối thủ. Tiền đạo người Brazil đã phải chấp nhận ngồi dự bị ngay từ đầu trận đối đầu Villarreal, trong bối cảnh phong độ cá nhân gần đây của anh không thực sự ấn tượng. Anh sau đó được tung vào sân nhưng lại trải qua một màn trình diễn đáng quên.

Dù tưởng chừng như đã giúp Real Madrid nới rộng cách biệt lên 2 bàn khi trận đấu còn 20 phút, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Isidro Díaz de Mera xác định Vinicius đã cố tình giật tóc Nathan Saliba ở tình huống trước đó. Hệ quả là cầu thủ chạy cánh này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, và bàn thắng của anh không được công nhận.

Vinicius thậm chí đối mặt với án treo giò nhiều trận tại La Liga. Báo cáo của trọng tài ghi lại rằng Vinicius đã “phản đối quyết định, la hét, tiến về phía tôi với thái độ hung hăng và phải được các đồng đội can ngăn”.

Mức án phạt dành cho ngôi sao này sẽ được hội đồng kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha công bố trong tuần này. Real Madrid chỉ còn một trận đấu nữa tại giải quốc nội, gặp Sevilla vào ngày 18-10, trước khi hành quân đến sân của đội bóng đang toàn thắng Barcelona để đá trận Siêu kinh điển lượt đi vào ngày 25-10.

Kết quả trước Villarreal giúp Real Madrid đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga, kém 1 điểm so với Atletico Madrid nhưng kém đội đầu bảng Barcelona đến 6 điểm. “Niềm vui vẫn còn đó. Xin lỗi toàn đội và người hâm mộ”, Vinicius chia sẻ trên Instagram sau trận đấu.

LINH SƠN