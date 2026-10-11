Henderson hồi xuân, Chelsea thắng như vũ bão

Thắng lợi tưng bừng 5-1 trước AFC Bournemouth tại Stamford Bridge không chỉ giúp Chelsea chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Premier League mà còn đưa họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.

Chelsea đã tìm lại con đường chiến thắng. Ảnh THX

Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, "The Blues" đã cống hiến một màn trình diễn tấn công vũ bão, ghi dấu ấn đậm nét nhờ phong độ xuất thần của lão tướng Jordan Henderson, cú đúp của Joao Pedro và sự trở lại vô cùng quan trọng từ Moises Caicedo.

Trận đấu bắt đầu với một kịch bản không thể ấn tượng hơn khi Chelsea vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 149 giây (2 phút 29 giây). Ngay ở giây thứ 66, Cole Palmer xé cản hàng thủ đối phương rồi chuyền bóng thuận lợi để Jordan Henderson dứt điểm một chạm găm bóng vào mép trong cột dọc mở tỷ số. Chỉ 83 giây sau đó, Henderson tiếp tục chói sáng khi kiến tạo cho Morgan Rogers nhân đôi cách biệt. Đây là lần thứ ba trong lịch sử Premier League một đội bóng vượt lên dẫn 2-0 sớm đến vậy.

Ở tuổi 36 (36 tuổi 115 ngày), Henderson đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Anh lớn tuổi nhất ghi bàn cho Chelsea tại Premier League kể từ sau John Terry vào tháng 5-2017. Với 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong trận này, anh cũng trở thành cầu thủ Chelsea lớn tuổi nhất từng in dấu giày vào 3 bàn thắng trong một trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League. Cú đúp của cựu thủ quân Liverpool được khép lại bằng cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp ở cuối trận.

Bên cạnh sự rực rỡ của Henderson, hàng công Chelsea chứng kiến ngày thi đấu thăng hoa của Cole Palmer và Joao Pedro. Palmer ăn mừng bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2034 bằng 2 đường kiến tạo đẳng cấp. Trong khi đó, Joao Pedro đóng góp một cú đúp bàn thắng, nâng tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng của anh tại Premier League trong năm 2026 lên con số 19 (14 bàn, 5 kiến tạo) — thành tích chỉ xếp sau Bruno Fernandes (Man United).

"Mảnh ghép" Caicedo

Điểm tựa chiến thuật quan trọng nhất ở tuyến giữa Chelsea chính là sự tái xuất của Moises Caicedo sau chấn thương bắp chân. Xuất phát từ đầu lần đầu tiên ở mùa giải này, tiền vệ 24 tuổi người Ecuador đã thi đấu 72 phút, cung cấp lá chắn phòng ngự vững chắc và tạo nên sự kết hợp ăn ý cùng Henderson.

HLV Xabi Alonso tỏ ra đặc biệt hài lòng với tác động của Caicedo: "Có cậu ấy, chúng tôi sở hữu tuyến giữa tốt hơn. Khi bạn làm chủ khu vực trung tuyến, bạn sẽ có một đội bóng hoàn thiện hơn và có trục xương sống để xây dựng lối chơi. Tôi rất mừng vì Caicedo đã bình phục bởi cậu ấy sẽ là nhân tố then chốt của chúng tôi".

Nói về sự thể hiện xuất sắc của Henderson, chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ: "Chúng tôi chiêu mộ anh ấy vì tất cả mọi thứ. Ngoài hai bàn thắng tuyệt đẹp hôm nay, anh ấy đóng góp rất nhiều vào lối chơi, luôn xuất hiện ở các điểm nóng và mang lại giải pháp cho đồng đội". Sự xuất hiện của bộ đôi kinh nghiệm và sức trẻ này đã mang lại sự ổn định cần thiết cho lối chơi mà Alonso đang xây dựng.

Những nỗi lo đằng sau chiến thắng đậm

Dù giành chiến thắng giòn giã, cuộc chạm trán này cũng chỉ ra những vấn đề mà Chelsea cần nhanh chóng khắc phục. Đội chủ nhà tiếp tục nâng chuỗi trận không thể giữ sạch lưới tại Premier League lên con số 22 sau khi để Evanilson gỡ lại một bàn cho Bournemouth ở đầu hiệp hai từ tình huống phạt góc.

Bên cạnh đó, dù Bournemouth nhận thất bại nặng nề và kéo dài chuỗi 6 trận chưa biết thắng dưới thời HLV Marco Rose, các con số thống kê cho thấy đội khách thực tế lại nhỉnh hơn Chelsea về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 1.46 so với 1.08) và tỷ lệ kiểm soát bóng (52% so với 48%). Tổn thất khác đối với Chelsea là chấn thương đầu gối của đội trưởng Reece James trong buổi tập trước trận đấu.

Mặc dù vậy, 3 điểm trọn vẹn cùng màn trình diễn tấn công mãn nhãn tại Stamford Bridge là bước đệm tinh thần vô cùng quan trọng để thầy trò Xabi Alonso sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn phía trước.

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