HLV Xabi Alonso bảo vệ Cole Palmer trước chỉ trích từ Thomas Tuchel

HLV của Chelsea khẳng định Cole Palmer hoàn toàn cam kết cống hiến cho đội tuyển Anh, sau khi cầu thủ 24 tuổi rút lui khỏi đợt tham dự Nations League vừa qua.

Cole Palmer ăn mừng bàn thắng. Ảnh THX

Trước đó, HLV Thomas Tuchel của Tam sư không giấu nổi sự thất vọng khi Cole Palmer xin rút khỏi danh sách tuyển Anh tham dự các trận đấu với Tây Ban Nha, CH Czech và Croatia. Chiến lược gia người Đức cho rằng ngôi sao của Chelsea đã "bỏ lỡ quá nhiều cơ hội" để thi đấu cho quốc gia và công khai đặt dấu hỏi về khao khát cống hiến của anh.

Sức ép dư luận càng gia tăng khi một số nhân vật truyền thông như nhà báo Piers Morgan đưa ra những lời lẽ gay gắt nhắm vào quyết định của tiền vệ này.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước vòng đấu mới, HLV Xabi Alonso đã gạt bỏ các chỉ trích bên ngoài và làm rõ nguyên nhân thực sự. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết ông không bận tâm đến những bình luận kích động trên truyền thông.

Theo Alonso, việc Palmer vắng mặt ở đợt tập trung ĐTQG lần này xuất phát từ lý do y tế hoàn toàn chính đáng. Cầu thủ 24 tuổi tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương háng và đau vùng chậu – vấn đề dai dẳng từng khiến anh nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước và bỏ lỡ chiến dịch World Cup 2026.

Thuyền trưởng của Chelsea chỉ ra rằng Palmer đã phải nén đau thi đấu và gặp rất nhiều khó khăn trong trận thua Brentford trước kỳ nghỉ quốc tế. Do đó, ban huấn luyện Chelsea đã dành hai tuần qua để giúp anh nghỉ ngơi và phục hồi thể trạng một cách cẩn trọng.

"Điều quan trọng nhất đối với Cole là đạt 100% thể lực và cảm thấy thoải mái khi chơi bóng," Alonso nhấn mạnh. "Cậu ấy hoàn toàn cam kết với đội tuyển Anh, nhưng cậu ấy cần phải sung sức nhất mới có thể cống hiến. Cả Chelsea lẫn đội tuyển quốc gia đều cần một Cole Palmer ở trạng thái tốt nhất".

Nhờ kỳ nghỉ hai tuần quý giá, tình trạng thể lực của Palmer đã tiến triển rất tích cực và anh sẵn sàng tái xuất trong cuộc đón tiếp Bournemouth tại Stamford Bridge ngày 11-10. Sự trở lại của Palmer – người đã có 4 bàn thắng mùa này – mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Chelsea sau chuỗi 3 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng tại Premier League.

Bên cạnh Palmer, HLV Xabi Alonso cũng đón nhận tin vui lớn về mặt lực lượng khi hàng loạt trụ cột khác như đội trưởng Reece James, tiền vệ Moises Caicedo và chân sút Joao Pedro đều đã bình phục chấn thương để sẵn sàng ra sân.

HỒ VIỆT