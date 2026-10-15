Vinicius Junior bị treo giò 4 trận, bỏ lỡ Siêu kinh điển

Tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid đã phải nhận án treo giò 4 trận La Liga sau khi bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng trước Villarreal vào cuối tuần qua, đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong trận “El Clásico” trên sân Barcelona diễn ra trong tháng này.

Thẻ đỏ khiến Vinicius Junior phải nhận án treo giò 4 trận La Liga. Ảnh: THX

Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận Vinicius Junior bị cấm thi đấu 2 trận tại La Liga vì hành vi bạo lực (kéo tóc Nathan Saliba của Villarreal trong trận đấu tại sân Santiago Bernabeu) và thêm 2 trận nữa do phản ứng gay gắt trước quyết định của trọng tài. Vinicius sẽ bỏ lỡ màn đối đầu Sevilla vào ngày 18-10, trận “El Clásico” tại sân Camp Nou ngày 25-10, cũng như các trận gặp Racing Santander và Valencia.

Ngay sau tình huống kéo tóc, Vinicius đã tận dụng đường chuyền của Jude Bellingham để nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Madrid, nhưng sau khi VAR xem xét lại sự việc, bàn thắng đã bị hủy bỏ và tuyển thủ người Brazil phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Tiền đạo người Brazil đã phản ứng về án phạt: “Chúng tôi chưa bao giờ được giải thích về hành động này (kéo tóc). Đại diện của La Liga và Hiệp hội trọng tài thường xuyên đến giải thích luật lệ, nhưng chưa bao giờ đề cập đến điểm cụ thể này. Tôi bị phạt thẻ đỏ, đơn giản là vậy. Tôi chưa bao giờ có hành vi bạo lực với đồng nghiệp. Tôi thường xuyên bị phạm lỗi, nhưng rốt cuộc thẻ phạt lại nhắm vào tôi”.

Trận đấu tiếp theo của Vinicius tại La Liga sẽ diễn ra sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 11. Án phạt này càng khiến nỗ lực vực dậy phong độ của tiền đạo 26 tuổi này bị chậm trễ. Mùa hè vừa qua, Vinicius đã làm rõ tương lai khi ký hợp đồng dài hạn mới với Real Madrid, kéo dài đến năm 2032, nhưng anh vẫn trải qua khởi đầu mùa giải mới đầy khó khăn với chỉ một bàn thắng ghi được cho CLB.

Án phạt này chỉ áp dụng cho các giải đấu trong nước, vì vậy HLV Jose Mourinho vẫn điền tên Vinicius vào đội hình xuất phát trong trận đấu tại Champions League gặp AS Roma - Real Madrid chiến thắng ngược dòng kịch tính 4-3. Chân sút này cũng sẽ đủ điều kiện thi đấu trong các trận gặp RB Leipzig vào ngày 21-10, và AEK vào ngày 4-11.

LINH SƠN