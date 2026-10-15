Real Madrid ngược dòng trước AS Roma trong trận cầu 7 bàn thắng

Bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Rudiger đã giúp Real Madrid lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn, mang về chiến thắng kịch tính 4-3 cho HLV Jose Mourinho ngay trên sân đội bóng cũ AS Roma trong khuôn khổ Champions League.

Kylian Mbappe vươn lên thứ 5 trong danh sách ghi bàn của giải đấu với 72 bàn thắng. Ảnh: THX

Chào đón Jose Mourinho và Real Madrid ở đầu trận tại sân Stadio Olimpico là tấm băng rôn khổng lồ được các cổ động viên AS Roma giương lên, khắc họa hình ảnh vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cùng chiếc cúp UEFA Conference League giành được trong quãng thời gian 3 năm thành công tại Roma. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng đến sớm với Mourinho không lâu sau khi bóng lăn.

Ở phút 20, Marten de Roon đã mở tỷ số cho đội bóng thủ đô Italy. Mbappe gỡ hòa cho đội khách ở phút 25.

Ở tuổi 27, Mbappe trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đạt mốc 100 lần ra sân tại giải đấu danh giá nhất châu Âu - kỷ lục trước đó thuộc về Lionel Messi, người đã đạt cột mốc này ở tuổi 28 cũng trong trận gặp Roma vào tháng 9-2015. Ngôi sao người Pháp cũng vươn lên thứ 5 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu, với 72 bàn thắng, vượt qua Raul và xếp sau Karim Benzema (90 bàn).

Roma tiếp tục nhập cuộc nhanh ở đầu hiệp 2, cú đúp của Donyell Malen ở các phút 51 và 58 đã giúp đoàn quân của HLV Gian Piero Gasperini nắm quyền kiểm soát trận đấu một lần nữa. Tuy nhiên, Real Madrid đã ghi rất nhiều bàn thắng muộn ở mùa giải này và tiếp tục duy trì xu hướng đó: Carlos Espi, Endrick và Antonio Rudiger đều tận dụng thành công các tình huống cố định để xoay chuyển cục diện trận đấu trong khoảng thời gian từ phút 83 đến phút 90.

Đây là trận thứ 2 liên tiếp Real Madrid đánh bại một đội bóng Italy tại Champions League ở mùa giải này dù màn trình diễn không thực sự thuyết phục, trước đó, chiến thắng 2-1 trước Inter Milan tại Bernabeu cũng diễn ra trong một thế trận hỗn loạn và cởi mở tương tự.

Dù sao, 2 chiến thắng liên tiếp cũng đảm bảo cho Real Madrid vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng tổng - là vị trí cuối cùng giành suất vào thẳng vòng 16 đội.

Mourinho chia sẻ với Amazon Prime Video Italia sau trận đấu: “Có thể nói đây là 2 trận đấu trong một: Roma vượt trội về mọi mặt trong phần đầu, và sau đó Real Madrid trở nên không thể ngăn cản trong suốt 20 phút cuối. Họ đã gây bất ngờ cho chúng tôi ngay từ đầu khi sử dụng Matias Soule ở hành lang cánh, tạo ra lợi thế quân số tại khu vực đó. Chúng tôi đã để thủng lưới một bàn ngớ ngẩn - điều không được phép xảy ra ở đẳng cấp này”.

“Sau khi bị dẫn 1-3, có lẽ ai cũng nghĩ trận đấu đã an bài, nhưng những người thực sự kiệt sức lại chính là các cầu thủ Roma. Rất khó để thi đấu với cường độ cao và phong cách bóng đá mà họ áp dụng. Chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi, và Roma đã không thể chống đỡ nổi cơn lốc tấn công mà chúng tôi tạo ra”.

LINH SƠN