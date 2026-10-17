Máy tính dự đoán vòng 7 Ngoại hạng Anh: Chỉ có Man City chắc thắng

Một loạt các “ông lớn” sẽ ra quân trong ngày 17-10, trong đó cơ hội chiến thắng lớn nhất sẽ thuộc về Man City với trận đấu sân nhà. Trong khi đó, Newcastle và Aston Villa là trận cầu đáng xem.

Everton - Chelsea: Cuộc thử lửa tại Hill Dickinson

Everton tiếp đón Chelsea tại sân Hill Dickinson với tham vọng duy trì chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng từ đầu mùa giải (thắng 2, hòa 4). Đội bóng của HLV David Moyes thể hiện sự lỳ lợm đáng nể, và siêu máy tính Opta thậm chí đánh giá họ nhỉnh hơn với 42,9% cơ hội chiến thắng, so với 30,4% của Chelsea (tỷ lệ hòa là 26,7%).

Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ chủ nhà khi Chelsea chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 9 chuyến làm khách gần nhất tại Everton (hòa 2, thua 6) và tịt ngòi tới 7 trận trong số đó.

Dù vậy, Chelsea bước vào trận đấu này với vị thế là một trong những đội sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu khi đã ghi 13 bàn thắng. Sự ăn ý giữa cựu tiền vệ Liverpool Henderson và Caicedo ở khu vực trung tuyến đang tạo tiền đề vững chắc cho bộ ba tấn công Morgan Rogers, Joao Pedro và Cole Palmer tỏa sáng.

Trận đấu này sẽ là bài kiểm tra gắt gao cho hàng phòng ngự Everton, vốn vừa mắc nhiều sai lầm cá nhân trong trận hòa với Hull City.

Man City - Ipswich: HLV Maresca sẽ lập kỷ lục?

Man City đang vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League với 18 điểm tuyệt đối sau 6 vòng đấu. Bất chấp những ồn ào ngoài sân, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn thể hiện phong độ thi đấu đỉnh cao khi vừa vùi dập Liverpool 3-0 ngay tại Anfield ở vòng trước.

Dù trải qua thất bại 2-4 trước PSG tại Champions League giữa tuần, Man City vẫn được đánh giá là cửa thắng sáng nhất vòng 7 với 73%.

HLV Enzo Maresca đang đứng trước mốc lịch sử để trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử Premier League toàn thắng cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB.

Phía bên kia chiến tuyến, Ipswich Town vừa có chiến thắng quan trọng trước Fulham nhờ bàn thắng ở phút 90. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến Etihad, nơi Ipswich chưa từng thắng kể từ tháng 11 năm 2000, là thử thách quá tầm đối với đội khách.

Đồ họa có sự hỗ trợ của AI

Brentford - Liverpool: Cạm bẫy Gtech Stadium

Liverpool đã nhanh chóng đứng dậy sau thất bại 0-3 trước Man City bằng chiến thắng tưng bừng 6-3 trước LASK tại Champions League, nơi tân binh Bradley Barcola lập cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù vậy, chuyến làm khách tới sân Gtech của Brentford được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Brentford hiện cùng Man City và Everton chưa nếm mùi thất bại tại Premier League mùa này (thắng 2, hòa 4).

Lối chơi thực dụng, lùi sâu bó chặt trung lộ và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống cố định cũng như ném biên biến Brentford thành đối thủ rất khó chịu.

Siêu máy tính Opta đánh giá Brentford nhỉnh hơn về khả năng giành trọn 3 điểm với 37,9%, so với 35,7% của Liverpool. Thành tích đối đầu cá nhân của HLV Andoni Iraola trước Brentford cũng rất nghèo nàn khi ông mới chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau 6 lần chạm trán trong quá khứ.

Newcastle - Aston Villa: Những hàng thủ mong manh

Newcastle đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau thất bại thảm hại 1-4 trước Coventry City hồi đầu tuần. Lối chơi "bóng đá dọc" thiên về tấn công dồn dập của HLV Matthias Jaissle khiến hàng thủ Newcastle liên tục bị khai thác. Chích chòe đã trải qua 12 trận liên tiếp trên sân nhà không thể giữ sạch lưới và đã để thủng lưới tới 13 bàn chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa của HLV Unai Emery bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng 6-0 trước Fenerbahce tại cúp châu Âu. Dù vậy, hàng phòng ngự của Villa cũng không thực sự chắc chắn khi đã nhận 11 bàn thua từ đầu mùa.

Với việc Newcastle nhận tới 12 trận thua trong năm 2026 và là đội phải chịu nhiều cú dứt điểm từ các tình huống phản công nhanh nhất giải đấu (10 lần), cuộc đối đầu tại St James' Park hứa hẹn sẽ diễn ra cởi mở và bùng nổ bàn thắng. Siêu máy tính Opta dự đoán Newcastle có 41,5% cơ hội chiến thắng, trong khi Aston Villa nắm giữ 31,8%.

LONG KHANG