Bí mật về siêu năng lực của Haaland: Nghệ thuật di chuyển "trên lưỡi dao" việt vị

Thế giới từng có “vua phá việt vị” Inzaghi, nhưng với Haaland, kỹ năng đó dường như đã ở một tiêu chuẩn mới, qua đó giúp siêu tiền đạo Na Uy liên tục ghi bàn trước mọi hàng phòng ngự.

Haaland trong một lần phá bẫy việt vị. Ảnh THX

Khi chứng kiến Erling Haaland liên tục ghi bàn tại Ngoại hạng Anh, người hâm mộ thường nghĩ đến một “quái thú” thể chất với sức rướn phi thường, khả năng càn lướt khiến các trung vệ bất lực và những pha dứt điểm ngoạn mục. Tuy nhiên, đằng sau thể hình lực lưỡng ấy còn là tư duy chơi bóng tinh tế, đặc biệt ở khả năng căn chỉnh vị trí để tránh rơi vào bẫy việt vị.

Pha di chuyển từng milimet và di sản từ “sát thủ” Inzaghi

Kỹ năng này được thể hiện rõ trong trận derby Manchester. Khi Josko Gvardiol đi bóng bên hành lang cánh, Haaland liên tục điều chỉnh vị trí bằng những bước di chuyển rất nhỏ để giữ mình ngang hàng với bóng. Khi quả tạt được thực hiện từ khoảng cách hơn 20m, công nghệ VAR xác định tiền đạo người Na Uy chỉ đứng dưới ranh giới việt vị tính từ ngón chân cái của hậu vệ Patrick Dorgu vỏn vẹn 3cm. Đáng chú ý, các trọng tài VAR quá tập trung vào vị trí của Haaland đến mức bỏ sót một cầu thủ khác.

Khả năng di chuyển này gợi nhớ đến Filippo Inzaghi, cựu tiền đạo AC Milan nổi tiếng với nghệ thuật phá bẫy việt vị. Sir Alex Ferguson từng nói đùa rằng Inzaghi “sinh ra đã ở thế việt vị”. Đáp lại, danh thủ Italy hóm hỉnh: “May mắn là tôi sinh ra ở vị trí đúng vạch 1 mét, nếu không tôi đã chẳng thể ghi phần lớn số bàn thắng của mình”.

Haaland cũng có quan điểm rất thực dụng về vấn đề này: “Điều tồi tệ nhất mà tôi biết là bị việt vị, vì khi đó bạn hoàn toàn không có cơ hội ghi bàn. Nhưng nếu bạn đứng đúng vị trí dù ở xa hơn một chút, bạn vẫn còn cơ hội”.

Ít việt vị hơn cả hậu vệ biên

Khả năng chọn vị trí của Haaland được thể hiện qua những con số thống kê. Tại Ngoại hạng Anh, anh mới bị thổi việt vị 25 lần, ngang bằng Ismaila Sarr của Crystal Palace và thậm chí ít hơn hậu vệ biên Daniel Munoz của Nottingham Forest. Trong khi đó, Mohammed Kudus của Tottenham đã bị thổi việt vị tới 38 lần.

Để đánh giá khả năng tránh việt vị, các nhà phân tích sử dụng chỉ số xOffside (số lần việt vị dự kiến). Hiểu đơn giản, chỉ số này ước tính một cầu thủ có thể bị thổi việt vị bao nhiêu lần dựa trên cách di chuyển, những đường chuyền nhận được và hàng phòng ngự đối phương. Nếu số lần việt vị thực tế thấp hơn nhiều so với dự kiến, điều đó cho thấy cầu thủ có khả năng chọn vị trí và căn thời điểm di chuyển tốt.

Theo kết quả phân tích, Morgan Rogers của Chelsea chỉ bị thổi việt vị 2 lần, dù chỉ số dự kiến lên tới 18,3 lần. Haaland xếp ngay phía sau, cho thấy khả năng tránh bẫy việt vị hiệu quả ngay cả khi thường xuyên thực hiện những pha di chuyển mạo hiểm.

Kỹ năng “ẩn” trị giá 7,5 triệu USD mỗi mùa giải

Theo tính toán, khả năng tránh việt vị giúp Haaland đóng góp thêm khoảng 0,63 bàn thắng mỗi mùa cho Man City. Dù con số này không lớn, giá trị kinh tế của nó lại đáng chú ý.

Trong thập kỷ qua tại Ngoại hạng Anh, mỗi bàn thắng gia tăng tương ứng với khoảng 2,3% quỹ lương CLB. Với quỹ lương vượt 500 triệu USD của Man City, mỗi bàn thắng tăng thêm được định giá khoảng 12 triệu USD.

Theo cách tính này, kỹ năng tránh việt vị của Haaland mang lại giá trị tương đương khoảng 7,5 triệu USD mỗi mùa cho đội chủ sân Etihad.

HỒ VIỆT