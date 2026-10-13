Haaland nhắm hàng loạt kỷ lục khi Man City đại chiến PSG

Tiền đạo Erling Haaland đang hướng tới việc phá vỡ 2 kỷ lục ghi bàn tại Champions League khi Man City chạm trán đương kim vô địch Paris Saint-Germain tại Etihad vào rạng sáng 15-10 (giờ Việt Nam).

Erling Haaland đang hướng tới việc phá vỡ 2 kỷ lục ghi bàn tại Champions League. Ảnh: THX

Tiền đạo người Na Uy Erling Haaland lại một lần nữa thể hiện phong độ săn bàn hủy diệt ngay đầu mùa giải này, ghi 8 bàn sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường, nối tiếp thành tích 38 bàn thắng ở mùa giải 2025-2026.

Không có gì ngạc nhiên khi Haaland đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh sau 6 vòng đấu, với bàn thắng thứ 6 trong mùa giải này ở trận thắng ấn tượng 3-0 của Man City trước Liverpool ngay tại Anfield vào cuối tuần qua. Haaland cũng đã lập cú đúp trong trận mở màn Champions League hồi đầu tháng 9, giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca giành chiến thắng 2-0 trên sân Porto.

Tiền đạo 26 tuổi đặt mục tiêu vượt qua Sergio Aguero và Ruud van Nistelrooy tại Champions League, đấu trường mà anh lần lượt phá vỡ hàng loạt kỷ lục sau thành tích ấn tượng: ghi 59 bàn sau 59 trận, trong đó có 36 bàn thắng được thực hiện trong màu áo Man City.

Haaland sẽ vượt qua Aguero (cũng có 36 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City trong lịch sử Champions League nếu anh ghi được ít nhất một bàn vào lưới PSG.

Ngoài ra, Haaland cũng sẽ phá kỷ lục về số bàn thắng nhiều nhất mà một cầu thủ ghi được trong 60 trận đầu tiên tại Champions League nếu anh chọc thủng lưới PSG. Kỷ lục hiện tại đang thuộc về Ruud van Nistelrooy khi cựu tiền đạo của Man United và Real Madrid đã ghi 48 bàn trong 60 trận đầu tiên tại giải đấu này.

Haaland cũng sẽ cân bằng thành tích 60 bàn thắng tại Champions League của Van Nistelrooy (60 bàn trong 81 trận) nếu ghi được một bàn vào lưới PSG, nhưng anh sẽ vươn lên độc chiếm vị trí thứ 7 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu nếu ghi từ 2 bàn trở lên.

Mặc dù Haaland đã thua 2 trong số 3 lần chạm trán PSG tại Champions League trước đây, anh vẫn ghi được 3 bàn thắng trong các trận đấu đó - bao gồm một bàn trong trận thua 2-4 của Man City vào tháng 1-2025.

Chân sút người Na Uy cũng rất hào hứng khi được trở lại sân Etihad, nơi anh đã ghi gần 64% số bàn thắng tại Champions League cho Man City - tính tổng cộng, anh đã ghi 37 trong số 59 bàn thắng tại Champions League trên sân nhà.

LINH SƠN