Man United vẫn như cũ và cuộc khủng hoảng tâm lý mới

Gary Neville trên chương trình Podcast của mình đã nói: “Chiếc áo Man United giờ quá nặng với nhiều cầu thủ” sau khi trận hòa 1-1 trước Tottenham đang đẩy họ vào một trong những khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại.

HLV Carrick không thể ngồi yên trên ghế nóng. Ảnh THX

Dù có lợi thế dẫn bàn và được chơi hơn người ở những phút cuối, "Quỷ đỏ" vẫn để đối thủ giật lại 1 điểm ở phút bù giờ. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Michael Carrick giậm chân ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu, thành tích tệ nhất của CLB sau 6 trận đầu mùa kể từ mùa giải 1986-1987.

Căn bệnh “sợ đá hơn người”

Kịch bản tại Old Trafford phản ánh chính xác sự mỏng manh về mặt tâm lý của Man United. Sau bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo ở giữa hiệp hai và tấm thẻ đỏ trực tiếp của Bentancur do hành vi húc đầu vào Luke Shaw, Man Utd nắm trọn lợi thế. Tuy nhiên, thay vì áp đảo và kết liễu trận đấu, đội bóng áo đỏ lại tỏ ra lúng túng và thụ động. Phút 90+2, từ quả tạt của Tonali, Dominic Solanke thoải mái bật cao đánh đầu đánh bại thủ thành Lammens và sự theo kèm hời hợt của Lisandro Martinez để gỡ hòa 1-1.

Đây đã là lần thứ ba ở mùa giải năm nay Man United bị thủng lưới ở những phút bù giờ, trong đó các bàn thua muộn trước Everton và Tottenham đã trực tiếp cướp đi của họ 4 điểm. Đáng báo động hơn, Man Utd hiện đã trải qua 3 trận liên tiếp không thể thắng khi thi đấu hơn người (thua Newcastle vào tháng 3, thua Everton hồi tháng 11 năm ngoái dưới thời HLV Amorim, và mới nhất là trận hòa Spurs). Sự thiếu bản lĩnh trong việc kiểm soát trận đấu và bảo toàn lợi thế đang trở thành "vết thương chí mạng" đối với tập thể của Carrick.

Trên The Gary Neville Podcast, cựu danh thủ yêu cầu các cầu thủ Man United phải lập tức "sốc lại tinh thần", bằng không họ sẽ phải đối mặt với "những tuần lễ vô cùng lo ngại" phía trước.

Đặc biệt, cựu hậu vệ này chĩa mũi nhọn vào sự kết hợp ở trung tâm hàng tiền vệ: "Cặp đôi Youri Tielemans và Kobbie Mainoo, tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến đủ rồi. Đó không phải là một hàng tiền vệ đủ năng động để thi đấu cho CLB này tại Premier League". Neville đánh giá sự xuất hiện của tân binh trị giá 70 triệu bảng Carlos Baleba từ ghế dự bị mới mang lại chút năng lượng và nhịp độ tấn công sáng sủa hơn cho tuyến giữa.

Thử thách cực đại cho Michael Carrick

Neville cũng chỉ ra rằng những tiếng la ó xuất hiện ngay từ phút 20, ở thời điểm nghỉ giữa hiệp và khi kết thúc trận đấu là minh chứng cho sự thất vọng tột cùng từ người hâm mộ Old Trafford. Dù tin rằng các CĐV không chĩa mũi nhọn chỉ trích trực tiếp vào HLV Carrick, Neville nhấn mạnh khán giả sẽ không bao giờ chấp nhận thái độ thi đấu thiếu nhiệt huyết: "Họ không chạy đủ nhiều, không thể hiện đủ sự ngoan cường, quyết tâm hay tinh thần chiến đấu... Một số cầu thủ hiện tại trông như thể áp lực từ chiếc áo Man Utd đang quá sức đối với họ".

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Michael Carrick không giấu nổi sự thất vọng ê chề. Dù bảo vệ các học trò trước truyền thông, chiến lược gia người Anh thừa nhận đội nhà cần phải tìm ra cách kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành quả khi đã vươn lên dẫn trước.

Áp lực đang đè nặng lên vai Carrick khi Man United chuẩn bị bước vào chuỗi 5 trận đấu giông bão. Họ sẽ phải làm khách trên sân của Atletico Madrid tại Champions League, trước khi đối mặt với trận derby rực lửa gặp Leeds United tại Elland Road. Tiếp đó là chuyến làm khách đến sân của Como (Champions League), cùng hai trận đại chiến tại Premier League gặp Bournemouth và Chelsea.

Nếu không thể nhanh chóng cải thiện lối chơi và xốc lại tinh thần toàn đội, ghế nóng của Carrick tại Old Trafford sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết.

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