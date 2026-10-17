Inter Milan chao đảo khi mất Lautaro Martinez trong 7 trận

Tiền đạo đội trưởng Lautaro Martinez sẽ bỏ lỡ 7 trận đấu sắp tới của Inter Milan, bao gồm cả trận derby với đối thủ cùng thành phố AC Milan, do gặp chấn thương gân kheo trong trận thua sốc 3-4 trước Club Brugge tại Champions League vào giữa tuần.

Lautaro Martinez chơi trọn vẹn và lập cú đúp vào lưới Club Brugge. Ảnh: THX

Lautaro Martinez thi đấu trọn vẹn và lập cú đúp vào lưới Club Brugge hôm 13-10, nhưng cũng dính chấn thương trong trận đấu này. HLV Cristian Chivu của Inter Milan xác nhận: “Sau trận gặp Club Brugge, chúng tôi phát hiện Lautaro gặp vấn đề và cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Tôi không phải bác sĩ, nhưng theo thời gian hồi phục dự kiến, có lẽ cậu ấy sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11. Chúng tôi phải tiếp tục công việc của mình, dù có hay không có Lautaro”.

Tiền đạo người Argentina chắc chắn vắng mặt trong chuyến làm khách trước Bologna ngày 17-10 và trận Champions League gặp Shakhtar Donetsk ngày 21-10. Sau đó, Inter lần lượt đối đầu Fiorentina, Venezia, trước khi bước vào trận derby với AC Milan ngày 31-10. Đội bóng cũng sẽ gặp Feyenoord và Como trước kỳ nghỉ quốc tế, rồi trở lại bằng chuyến làm khách trên sân Atalanta ngày 22-11.

Mùa này, Martinez ghi 6 bàn sau 7 trận tại Serie A và Champions League. Mùa trước, anh dẫn đầu danh sách ghi bàn Serie A với 17 pha lập công, lần thứ hai giành danh hiệu này. Chân sút 29 tuổi cũng ghi 2 bàn cho Argentina trước Bolivia và Burkina Faso trong đợt tập trung gần nhất. Tuy nhiên, anh sẽ vắng mặt ở hai trận giao hữu gặp Uruguay ngày 13-11 tại Buenos Aires và Costa Rica ngày 17-11 tại Cordoba.

Inter hiện dẫn đầu Serie A với 5 chiến thắng và 1 trận hòa sau 6 vòng đấu. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch lại khởi đầu thất vọng tại Champions League khi toàn thua 2 trận, thủng lưới 6 bàn và nằm trong nhóm cuối bảng. Hàng phòng ngự cũng gây lo ngại ở Serie A khi nhận 8 bàn thua sau 6 trận.

Khi được hỏi về cách giúp Inter lấy lại sự chắc chắn trong phòng ngự, HLV Chivu nhấn mạnh: “Mọi thứ phải bắt đầu từ tôi, người chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi cần xây dựng tư duy chung và cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Đội bóng sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, nhưng cần tìm lại sự gắn kết, duy trì tập trung trong từng giai đoạn trận đấu và không để khó khăn làm nhụt chí. Không nên biến thất bại trước Club Brugge thành bi kịch, dù kết quả đó thực sự đau lòng bởi kỳ vọng rất cao”.

LINH SƠN