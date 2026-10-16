Alphadjo Cisse gây sốt với hat-trick lịch sử tại Europa League

HLV Ruben Amorim của AC Milan đã dành nhiều lời khen ngợi cho tài năng trẻ Alphadjo Cisse sau màn trình diễn phá kỷ lục tại UEFA Europa League, đi vào lịch sử với cú hat-trick ấn tượng trong chiến thắng thuyết phục 4-0 trước RB Salzburg.

Tài năng trẻ Alphadjo Cisse (70) của AC Milan. Ảnh: THX

Alphadjo Cisse đã ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Italy khi lập hat-trick trong chiến thắng thuyết phục 4-0 của AC Milan trước RB Salzburg tại UEFA Europa League. Ở tuổi 19 và 358 ngày, tiền vệ này trở thành cầu thủ Italy trẻ nhất từng lập hat-trick tại một giải đấu lớn cấp châu Âu, vượt qua kỷ lục của Giancarlo Danova, người từng ghi 3 bàn cho Milan trước Olympiacos vào năm 1959 khi mới 20 tuổi 309 ngày.

Không chỉ phá kỷ lục quốc gia, Cisse còn trở thành cầu thủ Milan đầu tiên ghi 3 bàn trong một trận đấu tại châu Âu kể từ Filippo Inzaghi. Cựu tiền đạo người Italy từng lập hat-trick vào lưới Deportivo La Coruna tại Champions League hồi tháng 9-2002.

Cisse đang trải qua mùa giải đột phá đầu tiên trong màu áo Milan. Anh ký hợp đồng với CLB vào tháng 2, sau đó được cho mượn tại đội bóng hạng 2 Catanzaro trước khi chính thức gia nhập Milan vào mùa hè vừa qua. Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công, Cisse đã ghi 2 bàn sau 5 lần ra sân tại Serie A mùa này. Anh cũng vừa lập công cho đội tuyển U21 Italy trong trận gặp Armenia hồi đầu tháng.

Dù dành lời khen cho tài năng trẻ này, HLV Amorim vẫn giữ quan điểm thận trọng về quá trình phát triển của cầu thủ. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Cisse sở hữu tiềm năng lớn nhưng cần nỗ lực hơn trong công tác chuẩn bị và tập luyện. Amorim đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu khắt khe về thể chất ở đẳng cấp cao nhất, cho thấy tiền vệ này vẫn cần thời gian thích nghi với sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp.

“Công lao của tôi ư? Cậu ấy chẳng nợ tôi điều gì cả và hoàn toàn xứng đáng với những cơ hội mà mình đang nhận được”, Amorim chia sẻ với Sky Sport Italia. “Cậu ấy có lối chơi bùng nổ, dù vẫn cần cải thiện thêm về thể chất nhưng lại sở hữu tinh thần thi đấu tuyệt vời. Cậu ấy cần tiếp tục tiến bộ trong các buổi tập cũng như khi thi đấu, nhưng tối nay, mọi lời khen ngợi đều xứng đáng dành cho cậu ấy. Cú hat-trick này thật phi thường và cậu ấy sở hữu tiềm năng vô cùng to lớn”.

LINH SƠN