Man City: đoàn kết vượt sóng gió và niềm cảm hứng Pep Guardiola

Đội chủ sân Etihad không cho thấy sự nao núng trước phán quyết có tội, thậm chí theo HLV Maresca, họ đang rất đoàn kết để tiếp tục nối dài mạch chiến thắng trước trận gặp Ipswich Town ở vòng 7 Premier League.

Sức mạnh đoàn kết chống "tiếng ồn" bên ngoài

Điểm nhấn đặc biệt trong bầu không khí tại Man City tuần này chính là sự xuất hiện của Pep Guardiola trên khán đài sân Etihad để theo dõi trận đấu giữa Man City và PSG tại Champions League. Đó là cách mà CLB này thể hiện sự đoàn kết.

Sau trận đấu, HLV Enzo Maresca, người từng làm trợ lý Pep Guardiola, đã có cuộc trò chuyện thân mật với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Maresca tiết lộ Pep tỏ ra rất hào hứng khi được trở lại Etihad và dành những đánh giá rất tích cực về những gì ông chứng kiến trên sân. Đáp lại tình cảm ấy, Maresca khẳng định sân Etihad "sẽ luôn là nhà của Pep". Sự ủng hộ từ một biểu tượng vĩ đại như Guardiola càng tiếp thêm niềm tin cho Maresca trong hành trình chèo lái Man City bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu trước trận đấu với Ipswich, ông Maresca khẳng định bầu không khí nội bộ tại Etihad hiện tại lại trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Ông trích dẫn câu nói đầy cá tính của trung vệ đội trưởng Ruben Dias: "Mọi người không thích Man City chiến thắng, đó là lý do tại sao chúng tôi lại càng thích thắng".

Maresca chia sẻ ông không cảm thấy áp lực hay căng thẳng trước những ồn ào dư luận, bởi ông đặt niềm tin 100% vào ban lãnh đạo CLB. Bất chấp thất bại 2-4 trước PSG giữa tuần, Man City vẫn đang thống trị tuyệt đối giải quốc nội khi là đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng cả 6 vòng đấu đầu tiên, đứng vững trên đỉnh bảng xếp hạng với 18 điểm.

Nếu đánh bại Ipswich Town vào cuối tuần này, Enzo Maresca sẽ chính thức trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League toàn thắng cả 7 trận mở màn trong mùa giải ra mắt một CLB. Thành tích này cũng sẽ giúp Man City trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử Ngoại hạng Anh khởi đầu mùa giải với 7 trận thắng liên tiếp, sau Chelsea (mùa 2005-2006) và Liverpool (mùa 2019-2020), hai tập thể sau đó đều lên ngôi vô địch.

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng

Bài toán Haaland

Man City đón tin vui khi ngôi sao Phil Foden sẵn sàng tái xuất sau khi hoàn thành án treo giò 3 trận. Sự trở lại của Foden có thể giúp Maresca giảm tải cho Haaland, người mà ông thừa nhận là “cần nghỉ ngơi”.

Dù chân sút Na Uy đang sở hữu phong độ ghi bàn hủy diệt với 10 pha lập công sau 9 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa này, nhưng lịch thi đấu dày đặc cùng cường độ vận động liên tục đòi hỏi ban huấn luyện Man City phải tính toán để dưỡng sức cho Haaland.

Nhưng theo giới quan sát, trong cuộc đối đầu với Ipswich Town, Haaland nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đá chính để tận dụng cái duyên ghi bàn trước đối thủ (Haaland có 4 bàn vào lưới Ipswich chỉ sau 2 trận ở mùa giải trước).

Trận đấu với Ipswich Town vì thế mang ý nghĩa như một bước đệm để Man City duy trì sự ổn định và củng cố vị thế dẫn đầu. Trước một đối thủ đã để thủng lưới 12 bàn từ đầu mùa và chưa thể giữ sạch lưới trong 25 trận gần nhất tại Premier League, đoàn quân của Maresca có đầy đủ cơ sở để biến sân Etihad thành nơi phô diễn sức mạnh.

Thống kê đối đầu

- Lần chạm trán gần nhất (Tháng 1-2025): Man City đã giành chiến thắng hủy diệt với tỷ số 6-0 ngay trên sân Portman Road của Ipswich Town.

- Ipswich Town chưa từng giành chiến thắng trên sân khách trước Man City ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ tháng 11-2000

- Man City đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng trên sân nhà khi chỉ để thua vỏn vẹn 2 trong số 22 trận Premier League gần nhất tại Etihad (thắng 17, hòa 3).

Đội hình dự kiến

Man City : Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland Ipswich Town : Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Clarke; Emerson.

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