Lamine Yamal vẽ siêu phẩm, Barcelona xô đổ hàng loạt cột mốc lịch sử

HLV Hansi Flick của Barcelona khẳng định ngôi sao Lamine Yamal là “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” sau siêu phẩm vào lưới Real Betis, mở đường cho chiến thắng 5-2 của nhà đương kim vô địch La Liga, qua đó củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Cái chân trái ma thuật của Lamine Yamal lại tạo nên bàn thắng gây sốt. Ảnh: THX

Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng với pha lập công đẳng cấp, góp phần giúp Barcelona duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa. Ngôi sao 19 tuổi mở tỷ số ở phút thứ 10 bằng tình huống đột phá bên phải vòng cấm, trước khi tung cú cứa lòng chân trái đẹp mắt vào góc cao khung thành.

Đây là bàn thắng thứ 13 của Yamal cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này. Riêng trong màu áo Barcelona, anh đã ghi 9 bàn và có 9 pha kiến tạo sau 11 trận trên mọi đấu trường.

Trong bối cảnh cuộc đua Quả bóng vàng với Harry Kane đang đến gần, HLV Hansi Flick không ngần ngại đánh giá Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

“Bàn thắng đầu tiên của cậu ấy thật khó tin. Với tôi, Yamal hiện là cầu thủ hay nhất thế giới. Dù mới 19 tuổi và chịu nhiều áp lực, cậu ấy luôn tập trung, cống hiến hết mình và thể hiện phẩm chất của một cầu thủ lớn”, HLV Flick nhận xét.

Bên cạnh Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia và Dani Olmo cũng ghi bàn, giúp Barcelona nối dài chuỗi thắng lên 11 trận trên mọi đấu trường. Đội bóng xứ Catalonia toàn thắng cả 9 vòng đầu La Liga, cân bằng kỷ lục của Real Madrid ở các mùa 1961-1962 và 1968-1969.

Đáng chú ý, Barcelona đã ghi 39 bàn tại La Liga, nhiều hơn đội có hàng công tốt thứ hai tới 20 bàn. Nếu đánh bại Real Madrid trong trận El Clasico ngày 25-10, thầy trò Flick sẽ thiết lập kỷ lục mới về khởi đầu mùa giải.

Dù vậy, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh danh hiệu mới là mục tiêu quan trọng nhất: “Kỷ lục rất tuyệt, nhưng chúng tôi chiến đấu để giành các danh hiệu. Điều khiến tôi hài lòng nhất là tinh thần thi đấu và sự gắn kết của toàn đội”.

Barcelona sẽ bước vào tuần lễ đầy thử thách với chuyến làm khách trước Paris Saint-Germain tại Champions League ngày 20-10, trước khi tiếp đón Real Madrid trên sân Spotify Camp Nou vào ngày 25-10.

LINH SƠN