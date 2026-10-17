Real Madrid "trói chân" Bellingham, giấc mơ Premier League thêm xa vời

Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham được cho là đã đạt được thỏa thuận với Real Madrid về một bản hợp đồng dài hạn mới. Theo tờ AS, ngôi sao người Anh sẽ nhận được các điều khoản tài chính cải thiện đáng kể trong thỏa thuận mới kéo dài đến mùa hè năm 2031.

Jude Bellingham đá chính ở 9 trên 10 trận của Real Madrid mùa này. Ảnh: THX

Jude Bellingham đã khẳng định vai trò không thể thiếu trong đội hình Real Madrid với 49 bàn thắng và 36 pha kiến tạo sau 150 trận chính thức. Từ đầu mùa giải mới, tiền vệ người Anh tiếp tục là nhân tố chủ chốt dưới thời tân HLV Jose Mourinho. Ngôi sao 23 tuổi đá chính 9 trong 10 trận của Los Blancos tại La Liga và Champions League, đóng góp 3 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo.

Sau màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2026, nơi Bellingham ghi 7 bàn và có 1 kiến tạo, góp công giúp tuyển Anh giành hạng 3, Chủ tịch Florentino Perez cùng ban lãnh đạo Real Madrid quyết định dành phần thưởng xứng đáng cho tiền vệ này. Không chỉ có tầm ảnh hưởng trên sân, Bellingham còn được xem là thủ lĩnh trong phòng thay đồ, khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha càng quyết tâm gia hạn hợp đồng với anh.

Về phía Bellingham, tiền vệ người Anh cũng hài lòng với cuộc sống tại Madrid. Sau khi cán mốc 150 trận trong chiến thắng ngược dòng trước Roma tại Champions League giữa tuần, anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Được thi đấu cho CLB này luôn là một niềm vinh hạnh và tôi hy vọng hành trình đó sẽ còn kéo dài hơn nữa. Real Madrid có ý nghĩa rất lớn đối với tôi vì đây là CLB vĩ đại nhất thế giới. Thật vinh dự khi được chơi bóng tại đây và chạm mốc 150 trận đấu”.

Những diễn biến mới nhất cũng khiến viễn cảnh Bellingham trở lại Anh thi đấu tại Premier League ngày càng xa vời. Dù trưởng thành từ Birmingham City ở giải hạng nhất Anh (Championship), anh lại trải qua 3 năm đầu tiên thi đấu đỉnh cao trong màu áo Borussia Dortmund tại Bundesliga, trước khi gia nhập Real Madrid vào năm 2023. Vì vậy, khác với nhiều đồng đội ở tuyển Anh, Bellingham đến nay vẫn chưa một lần góp mặt tại giải Ngoại hạng Anh.

LINH SƠN