Barcelona lo khủng hoảng hàng thủ trước đại chiến PSG và Real Madrid

Barcelona đánh bại Real Betis 5-2 để nối dài kỷ lục 11 chiến thắng liên tiếp trong khởi đầu mùa giải mới, nhưng niềm vui của HLV Hansi Flick đã không trọn vẹn khi chứng kiến 3 trụ cột bị đau trước 2 màn đại chiến trong tuần tới.

HLV Hansi Flick chứng kiến 3 trụ cột bị đau trước 2 màn đại chiến trong tuần tới. Ảnh: THX

Barcelona đang đối mặt với bài toán nhân sự khi hàng loạt hậu vệ gặp vấn đề về thể trạng, ngay trước hai trận đấu quan trọng với Paris Saint-Germain tại Champions League ngày 20-10 và Real Madrid ở La Liga ngày 25-10.

Dù vừa đánh bại Real Betis để duy trì phong độ ấn tượng, đội bóng của HLV Hansi Flick phải trả giá bằng những chấn thương của Gerard Martin, Eric Garcia và Jules Kounde. Martin gặp vấn đề trong hiệp một và rời sân sau giờ nghỉ, trong khi Garcia phải bỏ dở trận đấu ở những phút cuối, khiến Barcelona chỉ còn 10 người. Kounde cũng được xác nhận gặp vấn đề về thể lực.

HLV Flick cho biết cả ba sẽ được kiểm tra y tế trước khi quyết định khả năng ra sân: “Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục. Chúng tôi sẽ đánh giá tình trạng từng cầu thủ và lựa chọn đội hình phù hợp nhất cho trận đấu tại Champions League”.

Tình hình càng đáng lo khi Andreas Christensen vẫn vắng mặt vì chấn thương, khiến Barcelona thiếu hụt phương án phòng ngự. Trong trường hợp cần thiết, Flick có thể sử dụng Frenkie de Jong, người vừa bình phục và từng được thử nghiệm ở hàng thủ trong các buổi tập.

Ở chiều ngược lại, Raphinha mang đến tín hiệu tích cực khi đã trở lại sau chấn thương gân kheo và thi đấu 20 phút trước Betis. Tiền đạo người Brazil nhiều khả năng sẽ góp mặt trong cả hai trận đại chiến sắp tới.

Cuộc đối đầu tại Parc des Princes hứa hẹn hấp dẫn khi PSG và Barcelona đều toàn thắng hai lượt trận đầu vòng phân hạng Champions League. PSG ghi 10 bàn, trong khi Barcelona có 9 pha lập công. Tuy nhiên, với HLV Flick, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là ổn định hàng phòng ngự trước lịch thi đấu đầy thử thách.

LINH SƠN