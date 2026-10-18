Luis Diaz ghi hat-trick, Bayern Munich đè bẹp RB Leipzig 6-1

Thêm một cột mốc cho Harry Kane, nhưng Luis Diaz mới là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng hủy diệt 6-1 của Bayern Munich trước RB Leipzig.

Luis Diaz ghi hat-trick giúp Bayern Munich hủy diệt RB Leipzig. Ảnh: THX

Bayern Munich tìm lại phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 6-1 trước RB Leipzig, qua đó vượt Borussia Dortmund để trở lại ngôi đầu Bundesliga nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Luis Diaz mở tỷ số ở phút 12 sau đường chuyền của Joshua Kimmich. Đến phút 26, tiền vệ Aleksandar Pavlovic nhân đôi cách biệt từ pha kiến tạo của Diaz. Chỉ 8 phút sau, Michael Olise phối hợp cùng Harry Kane trước khi dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 3-0.

Bayern tiếp tục áp đảo trong hiệp hai. Diaz hoàn tất cú đúp ở phút 47, trước khi Kane ghi bàn thứ năm cho đội chủ nhà ở phút 53. Pha lập công giúp tiền đạo người Anh cán mốc 102 bàn sau 100 trận Bundesliga, thiết lập kỷ lục ghi bàn ấn tượng nhất trong lịch sử giải đấu ở cột mốc này.

Phút 69, Diaz hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo của Olise. Leipzig chỉ có bàn danh dự nhờ công Andrija Maksimovic ở phút bù giờ.

Chiến thắng tưng bừng giúp Bayern vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong bối cảnh Dortmund bị Union Berlin cầm hòa 0-0.

“Tôi thực sự tự hào khi cán mốc 100 trận Bundesliga cùng Bayern. Sau hai kết quả không tốt, chúng tôi cần khẳng định lại vị thế và đã làm được điều đó. Toàn đội chơi xuất sắc từ đầu đến cuối. Ghi 6 bàn vào lưới một đối thủ như Leipzig là điều rất đáng tự hào”, Kane chia sẻ.

LINH SƠN