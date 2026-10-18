Kỷ lục lịch sử cho Maresca, cột mốc vĩ đại của Haaland và cái giá đắt trên sân Etihad

Man City tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng tại Premier League bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ipswich Town trên sân Etihad. Dù vậy, niềm vui trọn vẹn của đội chủ nhà đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng chấn thương sau trận đấu.

Những cột mốc chói sáng trên sân Etihad

Chiến thắng trước Ipswich Town giúp Man City duy trì chuỗi 7 trận toàn thắng tuyệt đối từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh. Với thành tích này, Enzo Maresca chính thức trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử Premier League giành chiến thắng ở cả 7 trận đấu đầu tiên dẫn dắt một CLB. Đội chủ sân Etihad cũng trở thành câu lạc bộ thứ ba đạt mốc toàn thắng 7 trận mở màn trong lịch sử giải đấu, sau Chelsea (mùa 2005-2006) và Liverpool (mùa 2019-2020).

Bộc bạch về cột mốc khởi đầu kỷ lục này, HLV Enzo Maresca khiêm tốn chia sẻ: "Tôi không kỳ vọng sẽ giành chiến thắng cả 7 trận đầu tiên, nhưng toàn đội đang làm việc rất tốt. Đây mới là điều quan trọng nhất”.

Trận đấu khởi đầu thuận lợi cho Man City khi Phil Foden mở tỷ số ở phút 19 bằng cú dứt điểm chuẩn xác sau tình huống đi bóng khéo léo của Jérémy Doku bên cánh trái. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ người Anh ở mùa giải năm nay. Dù Daizen Maeda nhanh chóng san bằng tỷ số 1-1 cho Ipswich ở phút 21 sau đường chuyền của Abdoul Ouattara, Erling Haaland đã kịp thời lên tiếng để tái lập lợi thế cho đội nhà.

Phút 34, chân sút người Na Uy đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 từ đường tạt bóng của Mateo Kovacic. Sang hiệp hai, ở phút 69, Haaland tiếp tục tung cú dứt điểm quyết đoán từ đường chuyền của Iliman Ndiaye để nâng tỷ số lên 3-1.

Đáng chú ý, bàn thắng thứ hai trong trận là bàn thắng không tính phạt đền thứ 100 của Haaland tại Premier League. Anh cán mốc này chỉ sau 139 lần ra sân, xô đổ kỷ lục cũ 150 trận của huyền thoại Alan Shearer thiết lập năm 1996.

Đánh giá về màn trình diễn của Foden và sự ăn ý của hàng công, HLV Maresca dành lời khen ngợi: "Tôi biết Foden từ nhiều năm trước, đối với tôi cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy trở lại là một trong những người giỏi nhất."

Ipswich chỉ gỡ lại một bàn ở phút 90 nhờ quả phạt đền của Zian Flemming sau khi Marc Guéhi phạm lỗi với Abdul Fatawu trong vòng cấm. Dù bị VAR từ chối một cú hat-trick vì lỗi việt vị trước đó, màn trình diễn của Haaland vẫn là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Man City.

Cơn bão chấn thương đe dọa và sự kiên định của CĐV giữa sóng gió

Dù bỏ túi 3 điểm trọn vẹn, Man City phải trả giá cực đắt trong bối cảnh lịch thi đấu dồn dập 4 trận trong vòng 10 ngày. HLV Maresca đã thực hiện 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp PSG, nhưng cơn bão chấn thương vẫn bủa vây đội bóng.

Trong khoảng thời gian ngắn của trận đấu, Mateo Kovacic, Matheus Nunes và Nico O'Reilly đều lần lượt dính chấn thương và phải rời sân sớm. Khi tiếng còi dứt cuộc vang lên, tân binh Antoine Semenyo cũng bước đi khập khiễng trên sân. Đáng lo ngại nhất là hình ảnh Erling Haaland đi thẳng vào đường hầm với đôi chân khập khiễng thay vì ở lại tri ân khán giả.

HLV Maresca bày tỏ sự lo lắng về nỗi lo lực lượng dồn dập trước trận gặp AEK Athens tại Champions League, tuy nhiên, khi được hỏi riêng về tình trạng của Haaland, nhà cầm quân người Ý trấn an: "Tôi có hỏi Haaland và cậu ấy nói mình ổn. Vì vậy hy vọng chấn thương không có gì nghiêm trọng”.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh Man City đang kháng cáo phán quyết vi phạm 114 quy tắc tài chính của Premier League. Bất chấp những lùm xùm ngoài sân cỏ, khán đài Etihad vẫn bùng nổ với kỷ lục khán giả lên tới 60.817 người. Cổ động viên Man City thể hiện thái độ kiên định khi la ó nhạc truyền thống của Premier League trước giờ bóng lăn, mang tới sân những quả chuối bơm hơi – biểu tượng truyền thống từ thập niên 1980 – và cất cao những bài hát châm biếm cùng khẩu hiệu tiếp sức cho đội nhà.

HLV Maresca xúc động trước tình cảm của người hâm mộ dành cho đội bóng: "Khán giả, CLB và các cầu thủ, tất cả chúng tôi đều gắn kết với nhau trong hành trình này, và đó là cảm giác tuyệt vời nhất đối với mọi người."

HỒ VIỆT